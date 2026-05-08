Un accident rutier aparent minor din a scos la iveală o serie de nereguli grave. Un cuplu este cercetat penal după ce polițiștii au descoperit că ambii tineri au condus sub influența alcoolului, fără permis, într-un autoturism radiat și cu numere false.

Accident banal, descoperiri grave

Polițiștii au fost sesizați prin 112 despre un accident produs pe un bulevard intens circulat din Baia Mare, conform Știrile ProTv.

La prima vedere, cazul părea unul obișnuit: un bărbat de 30 de ani nu ar fi păstrat distanța față de mașina din față, oprită la semafor.

Iubita a preluat volanul după impact

După coliziune, situația a luat o turnură neașteptată. Iubita șoferului s-ar fi urcat la volan pentru a muta autoturismul din locul accidentului.

Verificările ulterioare au scos însă la iveală mai multe ilegalități.

Ambii șoferi, fără permis și sub influența alcoolului

Polițiștii au stabilit că atât bărbatul, cât și femeia consumaseră alcool și niciunul nu deține permis de conducere.

Astfel, ambii sunt cercetați pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Mașină radiată și numere false

Mai mult, autoturismul implicat în accident era radiat, iar plăcuțele de înmatriculare montate aparțineau unui alt vehicul.

Aceste aspecte complică semnificativ situația juridică a celor doi.

Dosar penal pentru mai multe infracțiuni

Pe numele cuplului a fost deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni rutiere, iar cazul a fost preluat de procurori, care continuă cercetările.