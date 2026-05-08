B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cuplu din Baia Mare, anchetat penal după un accident. Ambii erau băuți, fără permis și cu mașină radiată

Cuplu din Baia Mare, anchetat penal după un accident. Ambii erau băuți, fără permis și cu mașină radiată

Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 14:57
Cuplu din Baia Mare, anchetat penal după un accident. Ambii erau băuți, fără permis și cu mașină radiată
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Accident banal, descoperiri grave
  2. Iubita a preluat volanul după impact
  3. Ambii șoferi, fără permis și sub influența alcoolului
  4. Mașină radiată și numere false
  5. Dosar penal pentru mai multe infracțiuni

Un accident rutier aparent minor din Baia Mare a scos la iveală o serie de nereguli grave. Un cuplu este cercetat penal după ce polițiștii au descoperit că ambii tineri au condus sub influența alcoolului, fără permis, într-un autoturism radiat și cu numere false.

Accident banal, descoperiri grave

Polițiștii au fost sesizați prin 112 despre un accident produs pe un bulevard intens circulat din Baia Mare, conform Știrile ProTv.

La prima vedere, cazul părea unul obișnuit: un bărbat de 30 de ani nu ar fi păstrat distanța față de mașina din față, oprită la semafor.

Iubita a preluat volanul după impact

După coliziune, situația a luat o turnură neașteptată. Iubita șoferului s-ar fi urcat la volan pentru a muta autoturismul din locul accidentului.

Verificările ulterioare au scos însă la iveală mai multe ilegalități.

Ambii șoferi, fără permis și sub influența alcoolului

Polițiștii au stabilit că atât bărbatul, cât și femeia consumaseră alcool și niciunul nu deține permis de conducere.

Astfel, ambii sunt cercetați pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Mașină radiată și numere false

Mai mult, autoturismul implicat în accident era radiat, iar plăcuțele de înmatriculare montate aparțineau unui alt vehicul.

Aceste aspecte complică semnificativ situația juridică a celor doi.

Dosar penal pentru mai multe infracțiuni

Pe numele cuplului a fost deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni rutiere, iar cazul a fost preluat de procurori, care continuă cercetările.

Tags:
Citește și...
Orașul din România care se stinge încet. A pierdut peste 35.000 de locuitori și se confruntă cu probleme financiare grave
Eveniment
Orașul din România care se stinge încet. A pierdut peste 35.000 de locuitori și se confruntă cu probleme financiare grave
Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”
Eveniment
Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”
Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”
Clipe de groază la o școală din Arad, după ce un elev a fost înjunghiat de un coleg. Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital
Eveniment
Clipe de groază la o școală din Arad, după ce un elev a fost înjunghiat de un coleg. Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital
Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de detenție. Cere despăgubiri pentru arestarea în baza „Codului Roșu”
Eveniment
Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de detenție. Cere despăgubiri pentru arestarea în baza „Codului Roșu”
Vinul românesc, lovit de noile reguli ale Guvernului. O lege cu impact mic la buget și efecte uriașe pentru firme
Eveniment
Vinul românesc, lovit de noile reguli ale Guvernului. O lege cu impact mic la buget și efecte uriașe pentru firme
Incendiu major în zona de excludere de la Cernobîl. Peste 1.100 de hectare au fost afectate
Eveniment
Incendiu major în zona de excludere de la Cernobîl. Peste 1.100 de hectare au fost afectate
Turismul din România, în scădere în 2026. Tot mai puțini turiști și înnoptări în primele luni ale anului
Eveniment
Turismul din România, în scădere în 2026. Tot mai puțini turiști și înnoptări în primele luni ale anului
Dumitru Chisăliță: România a accelerat regenerabilele fără infrastructură pregătită pentru SEN
Eveniment
Dumitru Chisăliță: România a accelerat regenerabilele fără infrastructură pregătită pentru SEN
Metrorex pregătește scumpiri la metrou în 2026. Când ar putea intra în vigoare noile tarife
Eveniment
Metrorex pregătește scumpiri la metrou în 2026. Când ar putea intra în vigoare noile tarife
Ultima oră
14:51 - Dominic Fritz provoacă confuzie în rândul simpatizanților USR. Dublul limbaj în raport cu PSD: Adio, dar colaborez cu tine
14:36 - Orașul din România care se stinge încet. A pierdut peste 35.000 de locuitori și se confruntă cu probleme financiare grave
14:21 - Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”
14:15 - Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
13:58 - Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
13:54 - Papa Leon al XIV-lea, apel la liderii lumii: „Să calmeze ura și tensiunile globale”
13:38 - Replica PSD la acordul Bolojan-Fritz. Social-democrații negociază o nouă majoritate parlamentară
13:36 - Clipe de groază la o școală din Arad, după ce un elev a fost înjunghiat de un coleg. Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital
13:18 - Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de detenție. Cere despăgubiri pentru arestarea în baza „Codului Roșu”
13:15 - PSD îl somează pe Bolojan să oprească „numirile pe pile” din Guvern. Social-democrații amenință cu anularea tuturor deciziilor