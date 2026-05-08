Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara și liderul USR, susține că va continua să colaboreze cu PSD la nivel local. Aceasta în condițiile în care USR și PNL au decis să rupă relațiile cu social-democrații la nivel central.

Atitudinea duplicitară a politicianului userist este de natură să provoace confuzie în rândul alegătorilor și simpatizanților partidului. Cu atât mai mult cu cât, nu este prima oară când Fritz face așa ceva. Zilele trecute, când negocia voturile parlamentarilor AUR pentru susținerea guvernului Bolojan, avea o abordare similară.

Dominic Fritz, atitudine duplicitară față de PSD

Dacă la nivel central nu poate depăși momentul moțiunii de cenzură și demiterea , refuzând orice reluare a colaborării cu PSD, la nivel local, lucrurile se schimbă. Social-democrații dețin ponderi importante în consiliile locale, iar adoptarea hotărârilor depinde de ei. Astfel că, un primar ca Dominic Fritz nu-și permite o dispută.

Întrebat vineri, 9 mai, într-o conferință de presă, cum va colabora cu PSD, la nivel local pe fondul crizei politice, șeful USR nu a văzut nici o problemă. El a spus că relațiile vor continua, ca și până acum, în aceiași termeni de colaborare.

„În primul rând, colaborarea cu PSD la nivel local este cum a fost în toți acești ani. Suntem două partide cu viziuni profund diferite, dar e normal să avem o colaborare instituțională normală. Cât timp la CJT există o majoritate condusă de PSD, eu ca primar nu-mi permit să fiu bosumflat în colț și să nu vorbesc cu CJT. Avem diferențe și local, dar cel puțin la nivel instituțional încercăm să ținem lucrurile la un nivel de colaborare democratică, care e și normală și trebuie să fie normală”, a declarat Dominic Fritz.

Afirmația sa este de natură să provoace confuzie în rândul simpatizanților și alegătorilor USR. Mulți dintre aceștia au crezut că, odată cu rezoluțiile de respingere a colaborării cu PSD, „lanțul de iubire” se va rupe și la nivel local. Mai ales că Sorin Grindeanu și colegii săi de la nivel central au acționat pentru demiterea guvernului Bolojan în baza unui vor primit de la social-democrații din teritoriu.

Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș = Love

Dominic Fritz nu vede nici o problemă să colaboreze cu PSD la nivel local chiar dacă liderul acestei formațiuni, Alfred Simonis este unul dintre cei mai critici pesediști la adresa USR. La nivel local, în relația cu PSD, șeful USR are o atitudine tipic caragialiană: „Pupat Piața Independenței”.

De altfel, și Consiliul Județean Timiș gestionează în comun mai multe proiecte, de la construirea unui stadion, finalizarea Sălii Polivalente a Universității Politehnice și revitalizarea Bastionului Theresia. Consilierii județeni ai USR au votat alături de PSD bugetul pe 2026 al județului Timiș. Un gest pe ce reflectă, potrivit declarațiilor oficiale, angajamente practice în administrarea fondurilor și a proiectelor regionale.

La nivel central, politicianul USR respinge categoric ideea refacerii coaliției cu PSD, după ce social-democrații au demis guvernul prin moțiune de cenzură.

„Ideea PSD-ului că «haideți că am glumit cu moțiunea asta, haideți înapoi, acum vrem să guvernăm, să fie pace și prietenie și să fie, atenție, stabilitate», asta nu mai merge”, spune Fritz la București, de unde aranjamentele locale nu se văd foarte bine.

Dominic Fritz are o atitudine similară în relația cu AUR

O atitudine similară, duplicitară, a afișat politicianul USR și în relația cu partidul condus de George Simion. Înainte de votul pe , când USR și PNL negociau cu parlamentarii AUR susținerea guvernului Dominic Fritz își schimbase discursul. El nu vedea o problemă în colaborarea cu deputații și senatorii suveraniști, luați la bucată, ci doar cu partidul în sine.

„Eu nu exclud că există parlamentari care momentan se regăsesc la AUR, care sunt și ei îngrijorați de situația actuală și, bineînțeles, suntem oricând deschiși pentru o discuție. Ce excludem este o negociere formală cu partidul AUR”, spunea Fritz.