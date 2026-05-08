Acasa » Eveniment » Operațiune DIICOT în nordul țării. Rețele de contrabandă și funcționari suspectați că „închideau ochii”

Selen Osmanoglu
08 mai 2026, 14:21
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Descinderi la 137 de adrese în nord-estul țării
  2. Două grupări ar fi adus marfa ilegal din Ucraina
  3. Vameși și polițiști de frontieră, suspectați că „închideau ochii”
  4. Pesticide interzise, distribuite către fermieri
  5. Zeci de suspecți, duși la audieri

Procurorii anticorupție au declanșat o amplă operațiune în județele Botoșani și Suceava, vizând rețele de contrabandă cu țigări și pesticide aduse din Ucraina. Zeci de polițiști de frontieră și vameși sunt suspectați că ar fi facilitat transporturile ilegale în schimbul unor sume de bani.

Descinderi la 137 de adrese în nord-estul țării

Anchetatorii au efectuat percheziții în 137 de locații din patru județe, inclusiv la persoane fizice, fermieri și sedii de firme.

„Anchetatorii au descins la 137 de adrese din patru județe din nord-estul României, inclusiv la fermieri și sedii de firmă. Dosarul a fost deschis pentru contrabandă, mită, divulgare de date confidențiale și trafic de substanțe toxice”, a transmis corespondentul Știrile PRO TV.

Două grupări ar fi adus marfa ilegal din Ucraina

Potrivit procurorilor, două grupări infracționale ar fi introdus în mod ilegal țigări și pesticide în România, ocolind controalele vamale.

Activitatea ar fi început în 2024, iar suspecții ar fi obținut profituri consistente din comercializarea produselor pe piața neagră.

Vameși și polițiști de frontieră, suspectați că „închideau ochii”

Transporturile ar fi fost introduse în țară prin punctele de trecere a frontierei Siret, Vicovu de Sus și Racovăț.

Anchetatorii suspectează că polițiști de frontieră și vameși ar fi primit bani pentru a permite trecerea mărfurilor fără controale riguroase.

Pesticide interzise, distribuite către fermieri

O parte dintre pesticidele aduse în țară sunt interzise în Uniunea Europeană, fiind considerate toxice și periculoase.

Produsele ar fi ajuns la fermieri și producători din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Vrancea.

Zeci de suspecți, duși la audieri

Mai mulți suspecți, inclusiv aproximativ 20 de polițiști de frontieră, 10 vameși și alți funcționari publici, urmează să fie audiați la DIICOT Suceava.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru destructurarea rețelelor implicate.

