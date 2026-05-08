B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Reţea de proxeneți din Buzău destructurată în Austria. Sute de mii euro, din traficul de femei

Reţea de proxeneți din Buzău destructurată în Austria. Sute de mii euro, din traficul de femei

Adrian A
08 mai 2026, 15:25
Reţea de proxeneți din Buzău destructurată în Austria. Sute de mii euro, din traficul de femei
Sursă foto: heute.at
Cuprins
  1. Ce arată ancheta?
  2. Percheziții simultane în România și Austria
  3. Zeci de românce, traficate de proxeneți

Poliţiştii români şi cei austrieci au destructurat o reţea de proxeneți pusă la cale de un cuplu din judeţul Buzău care exploata zeci de românce într-un club din Viena. Ancheta, coordonată pe teritoriul naţional de D.I.I.C.O.T. şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, arată transferuri de aproximativ 1.500.000 de euro folosite pentru achiziţii de imobile şi autoturisme de lux.

Ce arată ancheta?

Documentele anchetei arată faptul că reţeaua ar fi fost organizată de un cuplu din judeţul Buzău, la care ulterior ar fi aderat şi veri şi cumnaţi ai celor doi. Activităţile grupului ar fi inclus recrutarea, transportul şi adăpostirea femeilor, precum şi determinarea şi înlesnirea practicării prostituţiei într-un club din Viena administrat, în fapt, de către grupul infracţional organizat.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu luna ianuarie 2023, trei dintre persoanele cercetate ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a unor tinere. Ulterior, la grupul infracţional organizat ar fi aderat şi mai multe persoane”, a transmis Poliţia Argeş.

Percheziții simultane în România și Austria

Miercuri, autorităţile române au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Buzău şi Prahova. La operaţiuni au participat brigăzile de combatere a criminalităţii organizate Piteşti şi Ploieşti, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Piteşti şi Jandarmeria Română.

Simultan, autorităţile judiciare din Austria au efectuat trei percheziţii domiciliare la adrese din Viena, ca parte a anchetei comune desfăşurate de poliţiştii români şi cei austrieci.

Zeci de românce, traficate de proxeneți

Sursele judiciare au arătat că la conducerea structurii ar fi un lider, o persoană de 41 de ani, iar membrii au acţionat pe paliere precise: recrutare, transport, transfer, adăpostire şi exploatare. Bărbaţii din reţea se ocupau de racolarea femeilor, recrutate din medii cu dificultăţi economice sau cu afecţiuni psihice, pentru a fi transportate în Austria şi obligate să practice prostituţia.

„Peste 20 de victime, tinere vulnerabile (unele cunoscute cu afecţiuni psihice) provenite din familii dezorganizate şi lipsite de posibilităţi materiale, ar fi fost induse în eroare prin simularea unor relaţii de iubire, ulterior fiind transportate în Austria, unde ar fi fost obligate, inclusiv prin acte de violenţă fizică şi psihică, să practice prostituţia într-un club din Viena, administrat, în fapt, de către grupul infracţional organizat.

Sub coordonarea liderului, o persoană de 41 de ani, membrii ar fi acţionat pe paliere bine definite, respectiv de recrutare, transport, transfer, adăpostire a persoanelor vătămate, precum şi de determinare şi înlesnire a practicării prostituţiei în folosul material al structurii de criminalitate organizată”

Potrivit unor surse judiciare, grupul infracţional a obţinut, în aproximativ trei ani, venituri de circa 1.500.000 de euro.

Ancheta arată că sumele au fost transferate de proxeneți către persoane de încredere şi folosite ulterior pentru cumpărarea de imobile şi autoturisme de lux.

Tags:
Citește și...
Marco Rubio încearcă să repare ce a stricat Trump. Turneu diplomatic de forță la Vatican și la Roma
Externe
Marco Rubio încearcă să repare ce a stricat Trump. Turneu diplomatic de forță la Vatican și la Roma
Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
Externe
Momente tensionate în Sinzig, Germania, după o luare de ostatici la o bancă. Poliția a împânzit zona cu forțe speciale
Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale
Externe
Laburiștii lui Keir Starmer suferă pierderi masive la alegerile din Marea Britanie. Reform UK obține sute de mandate locale
Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie
Externe
Creșterea tarifelor la automobile din UE, amânată de Donald Trump până la 4 iulie
Când vor începe negocierile de aderare ale Moldovei la UE. Anunțul făcut de Kaja Kallas la Chișinău
Externe
Când vor începe negocierile de aderare ale Moldovei la UE. Anunțul făcut de Kaja Kallas la Chișinău
Kaja Kallas: Uniunea Europeană consolidează capacitățile de apărare ale Republicii Moldova
Externe
Kaja Kallas: Uniunea Europeană consolidează capacitățile de apărare ale Republicii Moldova
Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
Externe
Tensiunile escaladează în Peninsula Coreeană. Kim Jong Un plasează artileria la granița cu Coreea de Sud
Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
Externe
Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
Externe
Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Externe
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Ultima oră
18:38 - Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. Ce-a făcut acolo și cu cine s-a întâlnit: „Gest diplomatic exploziv”
18:31 - Scurgere de gaze și trafic blocat complet pe Șoseaua Berceni din Capitală. Când revine alimentarea pentru clienții afectați (VIDEO)
18:09 - Surse: Război total în PNL după decizia lui Bolojan. Cine pregătește un nou asalt în partid. Ruptura nu este exclusă
17:29 - Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
17:23 - Cât ne costă, de fapt, pensiile foștilor parlamentari. Sumele uriașe plătite de statul român
16:49 - Surse: Planul USR pentru noul Guvern. Cele 3 opțiuni aflate pe masa conducerii
16:19 - George Simion, anunț despre intrarea AUR la guvernare. Ce a spus despre Călin Georgescu
16:07 - Newsweek: Romeo Gheorghe trăia cu 1.000 lei pe lună înainte să îl facă Șoșoacă senator. Are criptomonede de 250.000$
16:03 - Nissan surprinde piața auto. Noul Gravite cu 7 locuri costă cât o mașină second-hand (VIDEO)
16:00 - Controverse după moțiunea de cenzură. Guvernul demis adoptă ordonanțe de urgență deși Constituția îi interzice. Care este justificarea oficială