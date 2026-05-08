Reţea de proxeneți din Buzău destructurată în Austria. Sute de mii euro, din traficul de femei

Poliţiştii români şi cei austrieci au destructurat o reţea de proxeneți pusă la cale de un cuplu din judeţul Buzău care exploata zeci de românce într-un club din Viena. Ancheta, coordonată pe teritoriul naţional de D.I.I.C.O.T. şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, arată transferuri de aproximativ 1.500.000 de euro folosite pentru achiziţii de imobile şi autoturisme de lux.

Ce arată ancheta?

Documentele anchetei arată faptul că reţeaua ar fi fost organizată de un cuplu din judeţul Buzău, la care ulterior ar fi aderat şi veri şi cumnaţi ai celor doi. Activităţile grupului ar fi inclus recrutarea, transportul şi adăpostirea femeilor, precum şi determinarea şi înlesnirea practicării prostituţiei într-un club din Viena administrat, în fapt, de către grupul infracţional organizat.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu luna ianuarie 2023, trei dintre persoanele cercetate ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a unor tinere. Ulterior, la grupul infracţional organizat ar fi aderat şi mai multe persoane”, a transmis Poliţia Argeş.

Percheziții simultane în România și Austria

Miercuri, autorităţile române au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Buzău şi Prahova. La operaţiuni au participat brigăzile de combatere a criminalităţii organizate Piteşti şi Ploieşti, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Piteşti şi

Simultan, autorităţile judiciare din Austria au efectuat trei percheziţii domiciliare la adrese din , ca parte a anchetei comune desfăşurate de poliţiştii români şi cei austrieci.

Zeci de românce, traficate de proxeneți

Sursele judiciare au arătat că la conducerea structurii ar fi un lider, o persoană de 41 de ani, iar membrii au acţionat pe paliere precise: recrutare, transport, transfer, adăpostire şi exploatare. Bărbaţii din reţea se ocupau de racolarea femeilor, recrutate din medii cu dificultăţi economice sau cu afecţiuni psihice, pentru a fi transportate în Austria şi obligate să practice prostituţia.

„Peste 20 de victime, tinere vulnerabile (unele cunoscute cu afecţiuni psihice) provenite din familii dezorganizate şi lipsite de posibilităţi materiale, ar fi fost induse în eroare prin simularea unor relaţii de iubire, ulterior fiind transportate în Austria, unde ar fi fost obligate, inclusiv prin acte de violenţă fizică şi psihică, să practice prostituţia într-un club din Viena, administrat, în fapt, de către grupul infracţional organizat.

Sub coordonarea liderului, o persoană de 41 de ani, membrii ar fi acţionat pe paliere bine definite, respectiv de recrutare, transport, transfer, adăpostire a persoanelor vătămate, precum şi de determinare şi înlesnire a practicării prostituţiei în folosul material al structurii de criminalitate organizată”

Potrivit unor surse judiciare, grupul infracţional a obţinut, în aproximativ trei ani, venituri de circa 1.500.000 de euro.

Ancheta arată că sumele au fost transferate de proxeneți către persoane de încredere şi folosite ulterior pentru cumpărarea de imobile şi autoturisme de lux.