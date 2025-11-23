NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENȚA – ANCORE MEDIA S.R.L.

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA, e-mail: , partid politic înregistrat în Registrul Partidelor Politice din România la poziția numărul 125, cu sediul în Municipiul București, Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 55, vila 4, Sector 1, având CUI: 36420951;

Perioada în care este prevăzută publicarea prezentului material publicitar politic: 22.11.2025 – 06.12.2025, ora 07:00 a.m.;

Suma totală primită de furnizorul de servicii de publicitate politică pentru materialul de publicitate politică: 10.000 euro;

Suma totală primită de furnizorul de servicii de publicitate politică pentru campania de publicitate politică: 10.000 euro;

Sumele de bani aferente cheltuielilor provin din surse private prevăzute de Legea 334/2006 cu modificările și completările ulterioare și sunt din interiorul Uniunii Europene;

Metodologia de calcul utilizată pentru sumele agregate este conform contractului nr../ 21.11.2025 și include TVA.

Materialul publicitar politic are legătură cu alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025;

Informații oficiale privind modalitățile de participare la alegerile locale parțiale din data de 07 decembrie 2025: ;

Puteți să semnalați materiale publicitare politice potențial neconforme la adresa de e-mail: ––––––-