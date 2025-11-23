B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » 360 de grade » NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENȚA – ANCORE MEDIA S.R.L.

NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENȚA – ANCORE MEDIA S.R.L.

B1.ro
23 nov. 2025, 13:45
NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENȚA – ANCORE MEDIA S.R.L.
Sursă foto: Freepik/ @ArthurHidden

NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENȚA –  ANCORE MEDIA S.R.L.

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA, e-mail: [email protected] , partid politic înregistrat în Registrul Partidelor Politice din România la poziția numărul 125, cu sediul în Municipiul București, Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 55, vila 4, Sector 1, având CUI: 36420951;

Perioada în care este prevăzută publicarea prezentului material publicitar politic: 22.11.2025 – 06.12.2025, ora 07:00 a.m.;

Suma totală primită de furnizorul de servicii de publicitate politică pentru materialul de publicitate politică: 10.000 euro;

Suma totală primită de furnizorul de servicii de publicitate politică pentru campania de publicitate politică: 10.000 euro;

Sumele de bani aferente cheltuielilor provin din surse private prevăzute de Legea 334/2006 cu modificările și completările ulterioare și sunt din interiorul Uniunii Europene;

Metodologia de calcul utilizată pentru sumele agregate este conform contractului nr../ 21.11.2025 și include TVA.

Materialul publicitar politic are legătură cu alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025;

Informații oficiale privind modalitățile de participare la alegerile locale parțiale din data de 07 decembrie 2025: https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-partiale-7-decembrie-2025/ ;

Puteți să semnalați materiale publicitare politice potențial neconforme la adresa de e-mail: ––––––-

Tags:
Citește și...
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 23 – 29 noiembrie: „Este o perioadă încărcată, de un specific aparte, care necesită un anumit grad de înțelegere” (Video)
360 de grade
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 23 – 29 noiembrie: „Este o perioadă încărcată, de un specific aparte, care necesită un anumit grad de înțelegere” (Video)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie: Portaluri energetice și transformări profunde pentru toate zodiile (VIDEO)
360 de grade
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie: Portaluri energetice și transformări profunde pentru toate zodiile (VIDEO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 2 – 8 noiembrie: „În noiembrie se activează foarte multe energii care ne permit să identificăm elemente de destin cu adevărat importante” (Video)
360 de grade
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 2 – 8 noiembrie: „În noiembrie se activează foarte multe energii care ne permit să identificăm elemente de destin cu adevărat importante” (Video)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie: Test major pentru Fecioare, situații atipice pentru Scorpioni (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie: Test major pentru Fecioare, situații atipice pentru Scorpioni (VIDEO)
Ultima oră
13:51 - Noul model Dacia C-Neo a fost surprins pe șosele cu mult înainte de prezentarea oficială din 2026. Ce schimbări aduce noul model (GALERIE FOTO)
13:00 - Datoria publică a româniei, aproape la 60%. Ce riscuri financiare presupune această majorare pentru economie și buget
12:16 - Calendar ortodox 2025: Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii
11:44 - MAI propune extinderea atribuțiilor polițiștilor locali în trafic. Cum vor afecta aceste modificări șoferii și ordinea rutieră
10:24 - Vremea astăzi, 23 noiembrie: România se răcește accentuat, ninsori la munte
09:49 - Planul de pace al lui Trump ajunge pe masa negocierilor. Oficialli europeni, ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva
09:14 - ANAF continuă acțiunile în cazul familiei Iohannis. Ce urmează după respingerea sechestrului
08:31 - Ceaţa densă şi ninsoarea slabă afectează traficul rutier în mai multe judeţe. Ce spun autoritățile
23:54 - Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
23:32 - Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații