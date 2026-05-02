Sondaj CURS: Peste jumătate dintre români vor ca Ilie Bolojan să plece de la Guvern. Ce partid este favorit

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 14:46
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Ce spun datele conform unui sondaj CURS despre demisia premierului
  2. Cum arată intenția de vot la nivel național în prezent

Conform unui sondaj CURS realizat recent, 58% dintre români cred că premierul Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia.

Ce spun datele conform unui sondaj CURS despre demisia premierului

O majoritatea clară a populației susține plecarea lui Ilie Bolojan. În timp ce 58% vor demisia, 40% se opun acestui demers, iar 2% nu au o opinie.

Criza politică este bine cunoscută de cetățeni. Astfel, 81% dintre respondenți au declarat că sunt la curent cu tensiunile din coaliție. Doar 6% dintre cei chestionați nu cunosc situația actuală.

sursă: Sondaj CURS
Cum arată intenția de vot la nivel național în prezent

Conform sondajului, AUR este în topul preferințelor electorale cu un scor de 34%.

Partidele tradiționale se află la distanță considerabilă. PSD este cotat la 23%, în timp ce PNL are 18% din opțiunile de vot. USR ar obține 10%, iar UDMR s-ar situa la 5%. Alte formațiuni precum SOS România și PNRR-Piedone au câte 3%, iar POT este creditat cu 2%.

În acest context, tensiunile politice îi fac pe români să își schimbe rapid opțiunile de vot. Instabilitatea din Guvern îi împinge pe oameni către partidele de opoziție. Cercetarea a fost făcută pe un grup de 1.098 de adulți, între 28 aprilie și 1 mai 2026. S-a folosit metoda interviului la telefon, iar marja de eroare este de ±3%. Toate aceste date confirmă că românii sunt nemulțumiți și cer o schimbare la vârful țării.

sursă: Sondaj CURS
Citește și...
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
Politică
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
Oana Țoiu cere măsuri la nivel internațional după incidentele cu drone rusești  
Politică
Oana Țoiu cere măsuri la nivel internațional după incidentele cu drone rusești  
Nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu, condamnat penal, ocupă funcția de consultant la stat/ Fiul său este judecat pentru corupție
Politică
Nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu, condamnat penal, ocupă funcția de consultant la stat/ Fiul său este judecat pentru corupție
Ilie Bolojan anunță semnarea contractului pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 prin programul SAFE. Când ar putea fi deschis traficul pe tronsonul autostrăzii A7
Politică
Ilie Bolojan anunță semnarea contractului pentru tronsonul Pașcani-Suceava din A7 prin programul SAFE. Când ar putea fi deschis traficul pe tronsonul autostrăzii A7
Ludovic Orban, despre negocierile lui Bolojan și raportul de forțe din Parlament: „PSD-iştii încearcă să facă o paletă de oferte care țin mai mult de interese de natură personală” (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban, despre negocierile lui Bolojan și raportul de forțe din Parlament: „PSD-iştii încearcă să facă o paletă de oferte care țin mai mult de interese de natură personală” (VIDEO)
Ilie Bolojan clarifică situația șefiei PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan clarifică situația șefiei PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă” (VIDEO)
Ce acțiuni are Peiu (AUR) la companiile de stat. Oana Gheorghiu: Oare cum se înțelege investitorul Peiu cu parlamentarul Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat?
Politică
Ce acțiuni are Peiu (AUR) la companiile de stat. Oana Gheorghiu: Oare cum se înțelege investitorul Peiu cu parlamentarul Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat?
Lista sponsorilor AUR în 2025: peste 5,3 milioane de euro încasate de partid
Politică
Lista sponsorilor AUR în 2025: peste 5,3 milioane de euro încasate de partid
Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”
Politică
Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”
Bolojan, reacție după ce Grindeanu a spus că e dispus să fie premier: „E greu cu consecvența” (VIDEO)
Politică
Bolojan, reacție după ce Grindeanu a spus că e dispus să fie premier: „E greu cu consecvența” (VIDEO)
Ultima oră
16:31 - O bătrână din Ploiești a rămas fără 70.000 de lei în urma unui șantaj. Cum au acționat suspecții
16:14 - Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
15:50 - 15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
15:20 - Mii de bucureșteni rămân fără apă rece și curent săptămâna viitoare. Lista zonelor afectate și intervalul orar al întreruperilor
14:18 - Bărbat reținut în Mamaia după ce a încercat să mituiască cu 8.000 de lei un echipaj de jandarmi
13:51 -  Câți șoferi au picat testul de 1 mai? Bilanțul polițiștilor după controalele din toată țara
13:30 - Oana Țoiu cere măsuri la nivel internațional după incidentele cu drone rusești  
12:57 - (VIDEO) Momentul în care o călugăriță franceză a fost atacată în plină stradă la Ierusalim
12:31 - Coliziune în Piața Sudului între un autobuz STB și un tramvai. Un pasager a fost transportat la spital
12:13 - Investigație CNN: Iranul a lovit baze americane din Orientul Mijlociu cu tehnologie chineză/ S-au înregistrat daune majore