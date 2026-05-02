Conform unui sondaj realizat recent, 58% dintre români cred că premierul Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia.

Ce spun datele conform unui sondaj CURS despre demisia premierului

O majoritatea clară a populației susține plecarea lui . În timp ce 58% vor demisia, 40% se opun acestui demers, iar 2% nu au o opinie.

Criza politică este bine cunoscută de cetățeni. Astfel, 81% dintre respondenți au declarat că sunt la curent cu tensiunile din coaliție. Doar 6% dintre cei chestionați nu cunosc situația actuală.

Cum arată intenția de vot la nivel național în prezent

Conform sondajului, AUR este în topul preferințelor electorale cu un scor de 34%.

Partidele tradiționale se află la distanță considerabilă. PSD este cotat la 23%, în timp ce PNL are 18% din opțiunile de vot. USR ar obține 10%, iar UDMR s-ar situa la 5%. Alte formațiuni precum SOS România și PNRR-Piedone au câte 3%, iar POT este creditat cu 2%.

În acest context, tensiunile politice îi fac pe români să își schimbe rapid opțiunile de vot. Instabilitatea din Guvern îi împinge pe oameni către partidele de opoziție. Cercetarea a fost făcută pe un grup de 1.098 de adulți, între 28 aprilie și 1 mai 2026. S-a folosit metoda interviului la telefon, iar marja de eroare este de ±3%. Toate aceste date confirmă că românii sunt nemulțumiți și cer o schimbare la vârful țării.