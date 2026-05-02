Târgu Mureș: Un pacient care plecase de bunăvoie dintr-un spital, în urmă cu o zi, a fost găsit mort. Mesajul polițiștilor

Traian Avarvarei
02 mai 2026, 17:37
Un bărbat de 58 de ani, pacient al unui spital din Târgu Mureş, a fost găsit mort la o zi după ce a plecat de bunăvoie din unitatea medicală. Poliţiştii recomandă persoanelor care se confruntă cu „dificultăţi emoţionale” să ceară ajutor.

Vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureş informa că Viorel Gabor a plecat de bunăvoie din spitalul situat pe strada Gheorghe Marinescu.

Sâmbătă, IPJ Mureş a anunțat că bărbatul a fost găsit decedat.

„Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare”, a transmis IPJ Mureș.

Polițiștii recomandă tratarea „cu responsabilitate” a acestor subiecte, iar pe cei cu „dificultăţi emoţionale” îi sfătuiesc să ceară sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

