Doi bărbaţi de 39, respectiv 44 de ani din municipiul Ploieşti au fost reţinuţi după ce au șantajat o bătrână de 76 de ani, pe care au lăsat-o fără circa 70.000 de lei. Polițiștii au organizat și un flagrant în acest caz.

Cum au șantajat bărbații o bătrână

„În perioada mai 2025 – aprilie 2026, două persoane ar fi indus în eroare persoana vătămată, o femeie de 76 de ani, prin atribuirea în mod fals a unor calităţi oficiale, respectiv aceea de inspector de cimitir, solicitând şi primind în mod repetat sume de bani sub pretextul neaplicării unor măsuri legale referitoare la o amenajare realizată într-un cimitir din municipiul Ploieşti.

În aceste împrejurări, persoana vătămată ar fi remis celor două persoane mai multe sume de bani, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 70.000 de lei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Bărbații, prinși în flagrant

Ambii bărbați au fost identificați. Vineri, polițiștii au organizat un flagrant, în timpul căruia unul dintre ei a fost prins în timp ce primea o sumă de bani de la victimă.

Ulterior, ambii suspecți au fost audiați și reținuți pentru 24 de ore, urmând ca procurorul să propună o măsură preventivă.