B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
O bătrână din Ploiești a rămas fără 70.000 de lei în urma unui șantaj. Cum au acționat suspecții

Traian Avarvarei
02 mai 2026, 16:31
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum au șantajat bărbații o bătrână
  2. Bărbații, prinși în flagrant

Doi bărbaţi de 39, respectiv 44 de ani din municipiul Ploieşti au fost reţinuţi după ce au șantajat o bătrână de 76 de ani, pe care au lăsat-o fără circa 70.000 de lei. Polițiștii au organizat și un flagrant în acest caz.

Cum au șantajat bărbații o bătrână

„În perioada mai 2025 – aprilie 2026, două persoane ar fi indus în eroare persoana vătămată, o femeie de 76 de ani, prin atribuirea în mod fals a unor calităţi oficiale, respectiv aceea de inspector de cimitir, solicitând şi primind în mod repetat sume de bani sub pretextul neaplicării unor măsuri legale referitoare la o amenajare realizată într-un cimitir din municipiul Ploieşti.

În aceste împrejurări, persoana vătămată ar fi remis celor două persoane mai multe sume de bani, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 70.000 de lei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova.

Bărbații, prinși în flagrant

Ambii bărbați au fost identificați. Vineri, polițiștii au organizat un flagrant, în timpul căruia unul dintre ei a fost prins în timp ce primea o sumă de bani de la victimă.

Ulterior, ambii suspecți au fost audiați și reținuți pentru 24 de ore, urmând ca procurorul să propună o măsură preventivă.

Tags:
Ultima oră
18:59 - Ciolacu îl acuză pe Bolojan că „minte cu nerușinare” despre programul SAFE: „E disperat”
18:25 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 3 – 9 mai: Leii pot vindeca ceva care le-a făcut foarte mult rău în ultimii 2-3 ani (VIDEO)
17:37 - Târgu Mureș: Un pacient care plecase de bunăvoie dintr-un spital, în urmă cu o zi, a fost găsit mort. Mesajul polițiștilor
17:11 - Nicușor Dan merge în Armenia și va co-prezida o dezbatere. Agenda președintelui
16:51 - Avalanșă în Bucegi: Un locotenent-colonel al ISU Brașov a murit. Mesajul transmis de colegii lui
16:14 - Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
15:50 - 15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
15:20 - Mii de bucureșteni rămân fără apă rece și curent săptămâna viitoare. Lista zonelor afectate și intervalul orar al întreruperilor
14:46 - Sondaj CURS: Peste jumătate dintre români vor ca Ilie Bolojan să plece de la Guvern. Ce partid este favorit
14:18 - Bărbat reținut în Mamaia după ce a încercat să mituiască cu 8.000 de lei un echipaj de jandarmi