O avalanşă s-a produs, sâmbătă, pe Valea Coştilei din Bucegi. Un locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, aflat în timpul liber, a murit. Dan Colniceanu avea 35 de ani și era un iubitor al muntelui.

Alte două persoane au fost preluate de salvamontiști și vor fi coborâte de pe munte. La operațiunea de căutare-salvare au participat inclusiv câini special antrenați pentru a găsi victime.

Mesajul ISU Brașov, la moartea colegului lor

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret și tristețe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care și-a pierdut viața în Munții Bucegi, surprins de o avalanșă în zona Văii Coștilei, la doar 35 de ani”, au transmis colegii ofițerului de la ISU Brașov.

Aceștia au mai susținut că Dan Colniceanu era „unul dintre cei mai pricepuți alpiniști au inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături”.

„Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea. L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie și l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieții sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum”, au mai transmis cei de la ISU Brașov.