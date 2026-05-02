Mii de bucureșteni rămân fără apă rece și curent săptămâna viitoare. Lista zonelor afectate și intervalul orar al întreruperilor

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 15:20
Sursa foto: filtre.ro
Cuprins
  1. Bucureștenii trebuie să fie atenți la programul opririlor de apă
  2. Ce zone rămân fără curent electric

Bucureștenii trebuie să fie atenți, deoarece vor rămâne fără apă rece și energie electrică în anumite intervale din săptămâna viitoare.

Bucureștenii trebuie să fie atenți la programul opririlor de apă

Alimentarea cu apă rece va fi întreruptă în mai multe sectoare pentru lucrări de modernizare la infrastructură.

În Sectorul 1, străzile Stindardului, Neajlovului și Cireșoaia vor fi afectate pe 5 mai, între orele 09:00 și 20:00.

Pe 7 mai, furnizarea apei va fi oprită pe Intrarea Solzilor, Șoseaua Nordului și Intrarea Gliei între orele 10:00 și 15:00, iar pe Șoseaua București-Ploiești și Șoseaua Odăi apa va lipsi în noaptea de 7 spre 8 mai.

În alte zone ale orașului, restricțiile sunt următoarele:

  • Sector 4: Pe 7 mai, apa va fi oprită pe străzile Metalurgiei, Moșoaia, Drumul Binelui și Bulevardul Metalurgiei, între orele 11:00 și 17:00.
  • Sector 6: Pe 5 mai, între orele 09:00 și 17:00, intervențiile vor viza străzile Cernișoara, Performanței, Valea Cerbului, Intrarea Panificației și Bulevardul Iuliu Maniu.

Ce zone rămân fără curent electric

Rețele Electrice Muntenia a programat reparații și activități de mentenanță care vor lăsa mai multe adrese fără energie electrică.

Luni, 4 mai, în Sectorul 2 va fi afectată Strada Paul Greceanu și Strada Polonă, între orele 09:00 și 17:00, în timp ce în Sectorul 4 vor fi întreruperi pe străzile Salinei, David Ilie și Prăsilei între 11:00 și 15:00.

Marți, 5 mai, curentul va fi oprit în Sectorul 1, în perimetrul Bulevardului Ion Mihalache, afectând străzile Gala Galaction și Ion Neculce între 09:00 și 17:00.

Miercuri, 6 mai, lucrările vor continua în Sectorul 2 pe două tronsoane principale:

  • Zona Sfântul Ștefan: Între orele 09:00 și 17:00, vor rămâne fără energie electrică străzile Popa Soare, Ștefan Mihăileanu, Intrarea Bobeică, Strada Plantelor și Piața Sfântul Ștefan.
  • Zona Gherase: Între orele 09:00 și 15:00, furnizarea va fi oprită pe Șoseaua Gherase (nr. 58), Strada Teofil și Strada Silvia.
