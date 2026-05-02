Bucureștenii trebuie să fie atenți, deoarece vor rămâne fără apă rece și energie electrică în anumite intervale din săptămâna viitoare.
Alimentarea cu apă rece va fi întreruptă în mai multe sectoare pentru lucrări de modernizare la infrastructură.
În Sectorul 1, străzile Stindardului, Neajlovului și Cireșoaia vor fi afectate pe 5 mai, între orele 09:00 și 20:00.
Pe 7 mai, furnizarea apei va fi oprită pe Intrarea Solzilor, Șoseaua Nordului și Intrarea Gliei între orele 10:00 și 15:00, iar pe Șoseaua București-Ploiești și Șoseaua Odăi apa va lipsi în noaptea de 7 spre 8 mai.
În alte zone ale orașului, restricțiile sunt următoarele:
Rețele Electrice Muntenia a programat reparații și activități de mentenanță care vor lăsa mai multe adrese fără energie electrică.
Luni, 4 mai, în Sectorul 2 va fi afectată Strada Paul Greceanu și Strada Polonă, între orele 09:00 și 17:00, în timp ce în Sectorul 4 vor fi întreruperi pe străzile Salinei, David Ilie și Prăsilei între 11:00 și 15:00.
Marți, 5 mai, curentul va fi oprit în Sectorul 1, în perimetrul Bulevardului Ion Mihalache, afectând străzile Gala Galaction și Ion Neculce între 09:00 și 17:00.
Miercuri, 6 mai, lucrările vor continua în Sectorul 2 pe două tronsoane principale: