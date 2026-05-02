Nicușor Dan merge în Armenia și va co-prezida o dezbatere. Agenda președintelui

Traian Avarvarei
02 mai 2026, 17:11
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
  1. Discuții despre democrație, securitate cibernetică și apărare
  2. Reuniune privind combaterea traficului de droguri

Președintele Nicușor Dan se va afla în Armenia, pe 3 și 4 mai, unde va participa la summitul Comunitatea Politică Europeană (CPE). Tema reuniunii este „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa”. Nicușor Dan și omologul său armean, Jakov Milatović, vor prezida masa rotundă dedicată „rezilienței democratice și amenințărilor hibride”.

Discuții despre democrație, securitate cibernetică și apărare

De asemenea, președintele României va găzdui o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securităţii energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali.

„Dezbaterile vor acoperi guvernanţa democratică, combaterea dezinformării şi a manipulării informaţionale, securitatea cibernetică, apărarea, educaţia şi monitorizarea evoluţiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenţei artificiale”, se arată într-un comunicat oficial.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va pleda pentru „o abordare mai coordonată la nivel european, instituţii puternice şi transparente şi măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării şi interferenţelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilităţile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung”.

Reuniune privind combaterea traficului de droguri

De asemenea, Nicușor Dan va participa la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova, precum și la o reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia.

Discuțiile se vor concentra pe „combaterea traficului maritim şi portuar de droguri, contracararea fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor şi a corupţiei, reducerea traficului de droguri sintetice în Europa”, dar și pe adoptarea unei abordări integrate, care să includă şi dimensiunea sănătăţii publice.

