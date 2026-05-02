CIA a marcat vineri, pe conturile sale de socializare, împlinirea a 15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden.

Cum a fost localizat Osama bin Laden

În primele ore ale zilei de 2 mai în Pakistan, un comando militar american l-a ucis pe Bin Laden, care era dat în urmărire de mai bine de un deceniu.

Preşedintele de atunci, Barack Obama, a anunţat moartea liderului Al-Qaida într-un discurs televizat, și a considerat decizia una dintre cele mai complexe din mandatul său.

„Astăzi (vineri – n.r.), acum 15 ani (1 mai 2011), forţele SEAL ale Marinei SUA au atacat un complex din Abbottabad, în Pakistan, şi l-au ucis pe Osama bin Laden. Raidul a marcat sfârşitul unui efort de peste 15 ani, desfăşurat de parteneri din întreaga comunitate de informaţii, pentru a-l localiza”, a declarat

Cum a fost pregătit asaltul și misiunea specială pe care CIA a marcat astăzi

Urmărirea a început de la pista unui curier cheie al lui Bin Laden, care a condus agenții către un complex din Abbottabad.

Statele Unite au pregătit un asalt și au construit chiar replici ale clădirii pentru ca forțele speciale să se poată antrena. Operaţiunea a fost autorizată la 29 aprilie 2011 și a durat doar câteva minute, deși unul dintre elicopterele folosite s-a prăbușit în timpul raidului.

La această misiune au participat 23 de membri Navy SEALs și un interpret. Pe lângă liderul terorist, au mai fost uciși doi bodyguarzi, soția unuia dintre ei și unul dintre fiii lui Bin Laden. Ulterior, trupul neînsuflețit al acestuia a fost transportat și aruncat în Marea Arabiei în mai 2011.

Imaginile din camera de criză pe care CIA a marcat

Aniversarea a fost însoțită de o serie de fotografii publicate inițial în 2016, care arată momentele de tensiune din spatele ușilor închise.

Întreaga operațiune a fost urmărită în timp real din camera de criză a Într-o imagine devenită istorică, Barack Obama și Joe Biden apar cu expresii extrem de serioase, în timp ce secretarul de stat Hillary Clinton își acoperă gura cu mâna.

Deși au trecut 15 ani, agenția continuă să publice detalii despre misiune. Fotografiile și descrierile reamintesc publicului complexitatea muncii depuse de oficialii civili și militari pentru localizarea liderului Al-Qaida. Fiecare detaliu al misiunii a fost planificat cu atenție pentru a asigura eliminarea celui care a coordonat atacurile asupra Statelor Unite.

Fifteen years ago today (1 May 2011), U.S. Navy SEALs raided a compound in Abbottabad, Pakistan and killed Usama Bin Laden. The raid marked the end of a more than 15-year effort by partners across the Intelligence Community to find Bin Ladin.

— CIA (@CIA)