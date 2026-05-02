Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”

Traian Avarvarei
02 mai 2026, 16:14
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Valeriu Stoica, fost lider PNL, a declarat că președintele Nicușor Dan nu putea face mai mult în criza guvernamentală deoarece „e un Hopa-Mitică în politica românească”.

Valeriu Stoica: Nicușor Dan a fost totdeauna un jucător solitar

Fostul lider PNL a explicat de ce, în viziunea sa, președintele nu putea face mai mult în scandalul generat de retragerea PSD de la guvernare.

„Primul motiv nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. (…)

Al 2-lea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială. Jucător solitar și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate.

Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică, îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție”, a declarat acesta, pentru Digi24.

Cum explică Valeriu Stoica faptul că Nicușor Dan insistă să fie „mediator"

Valeriu Stoica a mai afirmat că Nicușor Dan insistă să fie „mediator” în criza politică deoarece asta „îl scutește de o eventuală suspendare și de un eventual referendum pentru demitere”.

„Ce se va întâmpla la următoarele alegeri? Este altă chestiune. Ce va face electoratul cu un asemenea jucător solitar după ce a făcut aceste jocuri? Iar nu vreau să fac o predicție. Dacă aș ține seama de logica politică normală, aș spune că nu mai are nicio șansă. Dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate electoratul românesc vrea un jucător ca ăsta, să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator cu adevărat la Cotroceni. Poate că asta va vrea electoratul”, a mai declarat Valeriu Stoica, la Digi24.

