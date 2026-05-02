Bărbat reținut în Mamaia după ce a încercat să mituiască cu 8.000 de lei un echipaj de jandarmi

Flavia Codreanu
02 mai 2026, 14:18
Jandarmii au intervenit în stațiunea Mamaia în noaptea de 1 mai la un individ care a încercat să-i mituiască pentru a scăpa de control.  

Cum s-a desfășurat incidentul în care au fost implicați Jandarmii

În timpul misiunii de menținere a ordinii publice, forțele de ordine au identificat un individ aflat într-un autoturism care avea asupra sa un plic cu o substanță dubioasă.

În momentul controlului, bărbatul a încercat să convingă echipajul să treacă cu vederea, și le-a oferit acestora o sumă considerabilă de bani.

La insistențele individului, care a dat de înțeles că are alte sume de bani în mașină, acesta a fost reținut.

Ieri, 1 mai, în jurul orei 21:00, un echipaj de jandarmi aflat în misiune de menţinere a ordinii publice în Mamaia a depistat un bărbat într-un autoturism, având asupra sa un plic autosigilant cu o substanţă suspectă. În timpul verificărilor, acesta a încercat să ofere bani jandarmilor pentru a evita măsurile legale, insistând şi indicând existenţa unor sume suplimentare în autoturism. În total, suma oferită cu titlu de mită s-a ridicat la 7.950 lei”, a declarat Jandarmeria Română.

Ce măsuri legale au fost luate

Echipajul a respins imediat oferta de 7.950 de lei și a sesizat Direcția Generală Anticorupție pentru a raporta tentativa de dare de mită. Bărbatul a fost reținut și dus la sediul Poliției Mamaia pentru continuarea cercetărilor. Atât banii oferiți, cât și bunurile suspecte găsite asupra sa au fost confiscate de autorități, scrie Agerpres.

„Echipajul de jandarmi a refuzat categoric mita şi a sesizat Direcţia Generală Anticorupţie. Persoana a fost condusă la sediul Poliţiei Mamaia, iar suma de bani şi bunurile identificate au fost confiscate. Jandarmii îşi desfăşoară activitatea cu integritate şi respect faţă de lege. Corupţia nu este tolerată!”, a declarat Jandarmeria Română.

