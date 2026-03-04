O fabrică ilegală de țigări a fost descoperită la periferia Timișoarei, unde o rețea bine structurată producea și ambala tutun contrafăcut pentru a alimenta piața neagră din vestul țării. În urma perchezițiilor de miercuri, 4 martie 2026, procurorii DIICOT au găsit utilaje în funcțiune, sute de baxuri de marfă și tone de materie primă.

Cum era organizată rețeaua pe trei niveluri

Anchetatorii au stabilit că gruparea, formată în ianuarie 2026, era împărțită pe paliere de decizie, producție și logistică. Liderul coordona întreaga strategie, în timp ce ceilalți membri se ocupau de operarea utilajelor și distribuția mărfii.

„Din probele administrate până la acest moment, a rezultat faptul că, în cursul lunii ianuarie 2026, pe raza județului Timiș s-a cristalizat o grupare de criminalitate organizată, structurată pe trei paliere: decizie, producție, distribuție, în scopul obținerii de câștiguri mari prin alimentarea pieței negre a țigaretelor de contrabandă”, a transmis .

Ce au găsit procurorii în locul unde funcționa o fabrică ilegală de țigări

În interiorul halei, autoritățile au identificat utilaje în funcțiune, sute de baxuri de țigări gata de vânzare și cantități uriașe de tutun brut. Marfa era ambalată astfel încât să producă confuzie cu produsele originale ale altor comercianți legitimi.

„În urma perchezițiilor efectuate, într-o locație situată la periferia municipiului Timișoara a fost identificată o fabrică ilegală de țigarete, în funcțiune, sute de baxuri de țigarete și o cantitate de tutun, de ordinul tonelor”, au mai precizat cei de la DIICOT.

Unde vor fi audiați membrii grupării infracționale

După finalizarea perchezițiilor, persoanele implicate în activitatea ilegală au fost ridicate pentru a fi interogate de către procurorii specializați. Deși fabrica se afla în județul Timiș, dosarul este gestionat de structura teritorială din Caraș-Severin.

„Astăzi, 4 martie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin au pus în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară pe raza județului Timiş. Audierile persoanelor implicate urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin”, potrivit .