Un scandal izbucnit la bordul unui avion ce venea din Germania s-a transformat într-o încăierare generală la aterizare, pe aeroportul Bucureşti Băneasa. Trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, apoi plasați sub control judiciar.

De la ce a pornit scandalul

Un cuplu nu plătise taxa suplimentară ca să aibă locuri alăturate, așa că au rugat un bărbat să facă schimb de locuri pentru a putea, totuși, sta împreună. Bărbatul a refuzat, așa că au urmat urlete, reproșuri și amenințări.

Șefa însoţitorilor de zbor trebuie să anunţe pilotul despre incident, dar nu a făcut-o.

Bătaie în toată regula pe aeroport

Cearta începută în avion s-a transformat în bătaie la aterizare, pe aeroport. De trei ori s-au bătut mai mulți bărbați și femei până să ajungă poliția, chemată de ceilalți pasageri speriați. Unul dintre atacatori şi-a lovit victima pe la spate chiar sub privirile polițiștilor, relatează

Una dintre femei a fost lovită violent cu piciorul de un bărbat, iar în timpul altui schimb de pumni o sticlă a zburat în capul unui combatant.

În altă scenă de luptă, o femeie se repede asupra unui individ, iar cel care încearcă să îi despartă primeşte un pumn în plină figură.

Polițiștii au reținut trei bărbați pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsură controlului judiciar.