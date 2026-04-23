Un angajat al Primăriei din Bannewitz a descoperit în octombrie 2025 zece lingouri de aur în timp ce tăia iarba; după expirarea perioadei legale de custodie pe 17 aprilie, mica localitate din estul Germaniei poate decide destinaţia comorii evaluate la aproximativ 40.000 de euro, potrivit declarațiilor.

Cine a găsit lingourile şi ce dovezi lipsesc

Descoperirea celor 10 lingouri de aur a avut loc în octombrie 2025, când un angajat al Primăriei din Bannewitz a observat obiectele în timp ce tăia iarba, conform sursei. Nimeni nu a putut dovedi în mod credibil că este proprietarul lingourilor, a declarat primarul local, Heiko Wersig, relatează .

Potrivit Digi24, niciunul dintre pretinşii proprietari nu a prezentat dovezile necesare, cum ar fi o chitanţă de cumpărare valabilă şi numerele de serie ştampilate pe lingouri. Primarul Heiko Wersig a precizat că administraţia a primit numeroase comunicări: „Am primit foarte multe e-mailuri, telefoane şi scrisori”, a declarat edilul .

Cine poate păstra comoara şi care sunt paşii următori

Perioada legală de păstrare în regim de custodie timp de şase luni a bunurilor găsite a expirat pe 17 aprilie, conform sursei, astfel încât mica localitate din apropiere de oraşul Dresda are acum dreptul de a decide cum va folosi . O decizie finală este aşteptată să fie luată la şedinţa consiliului municipal de marţea viitoare, a precizat primarul Heiko Wersig.

Edilul a adăugat că, „În orice caz, planul este ca asociaţiile comunitare să beneficieze de comoară.

Mai precis, este vorba despre asociaţii implicate în activităţi pentru tineret şi în păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale”.

Deocamdată, lingourile de aur rămân în custodia Poliţiei. La preţurile actuale ale aurului, comoara valorează aproximativ 40.000 de euro, conform sursei.