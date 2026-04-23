Un angajat al Primăriei din Bannewitz a descoperit în octombrie 2025 zece lingouri de aur în timp ce tăia iarba; după expirarea perioadei legale de custodie pe 17 aprilie, mica localitate din estul Germaniei poate decide destinaţia comorii evaluate la aproximativ 40.000 de euro, potrivit declarațiilor.
Descoperirea celor 10 lingouri de aur a avut loc în octombrie 2025, când un angajat al Primăriei din Bannewitz a observat obiectele în timp ce tăia iarba, conform sursei. Nimeni nu a putut dovedi în mod credibil că este proprietarul lingourilor, a declarat primarul local, Heiko Wersig, relatează DPA.
Potrivit Digi24, niciunul dintre pretinşii proprietari nu a prezentat dovezile necesare, cum ar fi o chitanţă de cumpărare valabilă şi numerele de serie ştampilate pe lingouri. Primarul Heiko Wersig a precizat că administraţia a primit numeroase comunicări: „Am primit foarte multe e-mailuri, telefoane şi scrisori”, a declarat edilul german.
Perioada legală de păstrare în regim de custodie timp de şase luni a bunurilor găsite a expirat pe 17 aprilie, conform sursei, astfel încât mica localitate din apropiere de oraşul Dresda are acum dreptul de a decide cum va folosi aurul. O decizie finală este aşteptată să fie luată la şedinţa consiliului municipal de marţea viitoare, a precizat primarul Heiko Wersig.
Edilul a adăugat că, „În orice caz, planul este ca asociaţiile comunitare să beneficieze de comoară.
Mai precis, este vorba despre asociaţii implicate în activităţi pentru tineret şi în păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale”.
Deocamdată, lingourile de aur rămân în custodia Poliţiei. La preţurile actuale ale aurului, comoara valorează aproximativ 40.000 de euro, conform sursei.