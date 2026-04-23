Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat că sigur guvernul minoritar se va confrunta cu o moțiune de cenzură la un moment dat, dar el e optimist deoarece, în general, e foarte greu pentru Opoziție să strângă voturile necesare. Dacă totuși guvernul va cădea, nu va fi nominalizat un reprezentant al PSD sau al AUR pentru formarea unui nou guvern, a mai spus Tanczos Barna.

Tanczos Barna: Guvernul are câteva pârghii să mai convingă câţiva parlamentari să nu voteze moțiunea de cenzură

„În perioada acestui interimat, la un moment dat, o să apară cu siguranţă o moţiune de cenzură şi o să fie primul test pentru opoziţie dacă poate să dea jos guvernul minoritar. De obicei este mult mai greu să strângi voturile pentru moţiunea de cenzură ca să treacă, pentru că Guvernul care este în funcţie mai are câteva pârghii să mai convingă câţiva parlamentari să nu voteze, din diferite motive, o moţiune de cenzură.

Când trebuie să instalezi un guvern, acolo lucrurile se schimbă radical. Acolo trebuie să vină partidele, în principiu cu o susţinere formală declarată, să formeze coaliţie şi de obicei după aceea începe numărarea voturilor care se mai ciugulesc. E complicat”, a declarat vicepremierul, la

Ce variante de guvernare există, în opinia lui Tanczos Barna

Acesta a mai susținut că 100% nu va exista o coaliție PSD – AUR și atunci nu mai rămân decât două variante: ori actuala coaliție se împacă, ori va exista un guvern minoritar punctual de parlamentari din Opoziție.

„Avem certitudine că nu o să fie nominalizat nici de la PSD, nici de la AUR, o persoană care ar propune o coaliţie PSD-AUR. Cu siguranţă. Sunt sigur sută la sută că nici PSD nu doreşte o asemenea coaliţie în momentul de faţă. Rămâne varianta unei reaşezări a coaliţiei actuale în acest format de patru – PSD, PNL, USR, UDMR – sau rămâne varianta unui guvern minoritar unde cineva, un tehnocrat, un politician, un preşedinte de partid spune: am certitudinea că partidele mele plus câteva voturi adunate din Parlament pot forma o majoritate”, a explicat Tanczos Barna, precizând că acel preşedinte de partid poate fi chiar Ilie Bolojan (PNL).