Raed Arafat a intervenit public în scandalul legat de un elicopter adus în România în 2017 pentru Inspectoratul General de Aviație. Șeful DSU respinge acuzațiile de contrabandă și spune că documentele oficiale arată contrariul.

De ce spune Arafat că acuzațiile sunt nefondate

„Exercit un drept personal, nu în calitate de secretar de stat, un drept personal de a mă apăra, de a clarifica situația, am preferat să vin cu o explicație suplimentară” privind „această acuzație nefondată de contrabandă cu un elicopter”, a transmis .

El afirmă că noțiunea de contrabandă presupune acțiuni ascunse, clandestine și interese pe care statul nu trebuia să le cunoască. În cazul aeronavei, spune el, instituțiile statului au fost informate încă de la început.

În opinia sa, „toată situația este hilară, cu contrabanda cu elicopterul respectiv”. Mesajul urmărește să combată ideea că introducerea aparatului de zbor ar fi avut loc ilegal.

Cine avea responsabilitatea legală pentru documente

Arafat susține că secretarii de stat nu semnează contracte de asigurare, recepții de aeronave sau acte administrative privind astfel de operațiuni. El indică drept responsabil legal Inspectoratul General de Aviație. „Secretarii de stat, și aici mă includ și pe mine, nu semnează contractele de asigurări, nici recepția de elicoptere, nici documentele legate de situația din 2017-2018, cu aducerea acestui elicopter.”

Potrivit explicațiilor sale, în 2017 DSU funcționa într-o altă structură administrativă, iar coordonarea completă a IGAv nu exista încă. Arafat spune că această subordonare integrală a venit abia în 2020.

Ce relație a existat cu autoritățile vamale

Șeful afirmă că, pe 26 septembrie 2017, Inspectoratul General de Aviație a cerut oficial Direcției Generale a Vămilor lămuriri privind formalitățile necesare importului elicopterului.

Potrivit lui Arafat, răspunsul primit a fost clar: „nu se întocmesc formalități vamale la introducerea elicopterului în România”. Ulterior, instituția ar fi transmis și formularul T2L pentru recepția aeronavei, scrie Ziare.com.

La 22 octombrie 2017, o angajată IGAv ar fi întrebat suplimentar „dacă mai sunt necesare și alte formalități pentru ca recepția să fie completă și corectă”.

Ce argument aduce privind ANAF și DNA

Arafat consideră că statul ar fi intervenit rapid dacă existau taxe restante sau nereguli fiscale. El invocă trecerea a nouă ani fără solicitări oficiale. „O analiză lucidă a situației va găsi că nu există, nici vorbă, o acțiune ilegală sau de contrabandă. Să zicem că Vama voia bani. Și dacă statul, adică Vama, voia bani de la IGAv, adică de la stat, din 2017 până acum au trecut 9 ani. Cine a văzut ANAF-ul sau Vama să te lase 9 ani fără să vină să-ți ceară bani?”

El a mai adăugat că documentele privind elicopterul au fost analizate anterior de DNA, fără apariția unor acuzații la acel moment.