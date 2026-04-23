Acasa » Eveniment » Raed Arafat răspunde acuzațiilor despre elicopterul SMURD. „Cine a văzut ANAF-ul sau Vama să te lase 9 ani fără să vină să-ți ceară bani?” (VIDEO)

Raed Arafat răspunde acuzațiilor despre elicopterul SMURD. „Cine a văzut ANAF-ul sau Vama să te lase 9 ani fără să vină să-ți ceară bani?” (VIDEO)

Iulia Petcu
23 apr. 2026, 22:58
Raed Arafat răspunde acuzațiilor despre elicopterul SMURD. „Cine a văzut ANAF-ul sau Vama să te lase 9 ani fără să vină să-ți ceară bani?” (VIDEO)
Raed Arafat a prezentat un bilanț actualizat al ploilor. Acesta a dat și o replică celor ce acuză autoritățile că au exagerat. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce spune Arafat că acuzațiile sunt nefondate
  2. Cine avea responsabilitatea legală pentru documente
  3. Ce relație a existat cu autoritățile vamale
  4. Ce argument aduce privind ANAF și DNA

Raed Arafat a intervenit public în scandalul legat de un elicopter adus în România în 2017 pentru Inspectoratul General de Aviație. Șeful DSU respinge acuzațiile de contrabandă și spune că documentele oficiale arată contrariul.

De ce spune Arafat că acuzațiile sunt nefondate

„Exercit un drept personal, nu în calitate de secretar de stat, un drept personal de a mă apăra, de a clarifica situația, am preferat să vin cu o explicație suplimentară” privind „această acuzație nefondată de contrabandă cu un elicopter”, a transmis Raed Arafat.

El afirmă că noțiunea de contrabandă presupune acțiuni ascunse, clandestine și interese pe care statul nu trebuia să le cunoască. În cazul aeronavei, spune el, instituțiile statului au fost informate încă de la început.

În opinia sa, „toată situația este hilară, cu contrabanda cu elicopterul respectiv”. Mesajul urmărește să combată ideea că introducerea aparatului de zbor ar fi avut loc ilegal.

Cine avea responsabilitatea legală pentru documente

Arafat susține că secretarii de stat nu semnează contracte de asigurare, recepții de aeronave sau acte administrative privind astfel de operațiuni. El indică drept responsabil legal Inspectoratul General de Aviație. „Secretarii de stat, și aici mă includ și pe mine, nu semnează contractele de asigurări, nici recepția de elicoptere, nici documentele legate de situația din 2017-2018, cu aducerea acestui elicopter.”

Potrivit explicațiilor sale, în 2017 DSU funcționa într-o altă structură administrativă, iar coordonarea completă a IGAv nu exista încă. Arafat spune că această subordonare integrală a venit abia în 2020.

Ce relație a existat cu autoritățile vamale

Șeful DSU afirmă că, pe 26 septembrie 2017, Inspectoratul General de Aviație a cerut oficial Direcției Generale a Vămilor lămuriri privind formalitățile necesare importului elicopterului.

Potrivit lui Arafat, răspunsul primit a fost clar: „nu se întocmesc formalități vamale la introducerea elicopterului în România”. Ulterior, instituția ar fi transmis și formularul T2L pentru recepția aeronavei, scrie Ziare.com.

La 22 octombrie 2017, o angajată IGAv ar fi întrebat suplimentar „dacă mai sunt necesare și alte formalități pentru ca recepția elicopterului să fie completă și corectă”.

Ce argument aduce privind ANAF și DNA

Arafat consideră că statul ar fi intervenit rapid dacă existau taxe restante sau nereguli fiscale. El invocă trecerea a nouă ani fără solicitări oficiale. „O analiză lucidă a situației va găsi că nu există, nici vorbă, o acțiune ilegală sau de contrabandă. Să zicem că Vama voia bani. Și dacă statul, adică Vama, voia bani de la IGAv, adică de la stat, din 2017 până acum au trecut 9 ani. Cine a văzut ANAF-ul sau Vama să te lase 9 ani fără să vină să-ți ceară bani?”

El a mai adăugat că documentele privind elicopterul au fost analizate anterior de DNA, fără apariția unor acuzații la acel moment.

Margareta, Custodele Coroanei, a primit din partea Franței Ordinul Național Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer. Discurs emoționant
Bătaie generală pe aeroportul Băneasa, pornită de la un loc în avion. Trei bărbați au fost reținuți
Constanța: O fetiță nici 2 ani a murit într-o ambulanță. Poliția a deschis o anchetă
Motivul pentru care la unele benzinării din România nu se mai găsește combustibil. De ce lipsesc carburanții
Ce spune o specialistă în parenting despre controversata piesă a fraților Velea. De ce argumentul „și noi am crescut cu B.U.G. Mafia și Paraziții” nu funcționează (VIDEO)
Amenzi de peste 50.000 de lei după controlul ANPC la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au constatat inspectorii (FOTO)
Agent de la Biroul Rutier sancționat după depășirea vitezei. A fost prins cu 121km/h în localitate
Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice
Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem
Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
