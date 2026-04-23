Margareta, Custodele Coroanei, a primit din partea Franței Ordinul Național Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer. Discurs emoționant

Traian Avarvarei
23 apr. 2026, 23:27
Margareta, Custodele Coroanei, a primit din partea Franței Ordinul Național Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer. Discurs emoționant
Custodele Coroanei, Margareta. Sursa foto: Familia Regala a Romaniei / Facebook
Cuprins
  1. Cum a fost lăudată Majestatea Sa Margareta de ambasadorul francez
  2. Majestatea Sa Margareta: Distincția mă încurajează să continui în lupta pentru democrație

Margareta, Custodele Coroanei, a găzduit, în Sala Regilor, Seara Palatului Elisabeta dedicată Republicii Franceze, prilej cu care a primit din partea Franței Ordinul Național Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer.

Cum a fost lăudată Majestatea Sa Margareta de ambasadorul francez

Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, a lăudat-o pe Majestatea Sa Margareta pentru modul în care „servește cu discreție și determinare poporul român”, pentru „contribuția concretă la îmbunătățirea vieții a mii de compatrioți”, pentru atașamentul ei valorilor democratice și pentru că e un liant între România și Franța.

„De la trecerea în neființă a Regelui Mihai, ați fost Gardianul Coroanei. Prin prezența, acțiunile și autoritatea dumneavoastră morală, sunteți un simbol al continuității, stabilității și coeziunii într-o Românie care, după decenii de dictatură, avea nevoie și are nevoie în continuare de puncte de reper și de memorie. Cu eleganță și demnitate, ați conferit principiului monarhic o întruchipare modernă și un sens contemporan: nu cel al puterii, ci cel al serviciului.

Prin activitatea dumneavoastră umanitară, în special în cadrul Fundației Principesa Margareta a României, ați adus o contribuție concretă la îmbunătățirea vieții a mii de compatrioți ai dumneavoastră, de la copii defavorizați la vârstnici izolați. Munca dumneavoastră în sprijinul culturii, educației și dialogului între generații și între popoare demonstrează o viziune modernă și un angajament ferm față de viitorul țării dumneavoastră. Ați susținut, cu o hotărâre neclintită, eforturile de reconstrucție și modernizare a României. (…)

Astăzi, Republica Franceză dorește să vă recunoască încă o dată angajamentul excepțional, serviciile aduse țării dumneavoastră și contribuția dumneavoastră la promovarea prieteniei franco-române. Acesta este motivul pentru care, în numele președintelui Republicii și în virtutea puterilor care ne-au fost conferite, vă oferim distincția de Ofițer al Legiunii de Onoare”, a declarat ambasadorul francez, potrivit Agerpres.

Majestatea Sa Margareta: Distincția mă încurajează să continui în lupta pentru democrație

La rândul său, Custodele Coroanei Române a spus că primirea distincției o responsabilizează și mai mult.

„Vă mulțumesc din adâncul inimii. Mă simt mândră și aceasta mă încurajează să continui în lupta pentru democrație, pentru țara mea, să mențin legăturile cu Franța. Îmi pare rău că mama nu este aici; ar fi fost foarte, foarte mândră. Este o onoare pentru țara mea și pentru mine personal. Salut și apreciez foarte mult prezența reprezentanților statului român. Vă mulțumesc încă o dată”, a afirmat Majestatea Sa Margareta.

La ceremonie au luat parte Principele Radu, Principesa Sofia și Principesa Maria, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Guvernului, ai Armatei Române, membri ai Corpului Diplomatic și personalități din societatea civilă.

Citește și...
Raed Arafat răspunde acuzațiilor despre elicopterul SMURD. „Cine a văzut ANAF-ul sau Vama să te lase 9 ani fără să vină să-ți ceară bani?” (VIDEO)
Eveniment
Raed Arafat răspunde acuzațiilor despre elicopterul SMURD. „Cine a văzut ANAF-ul sau Vama să te lase 9 ani fără să vină să-ți ceară bani?” (VIDEO)
Bătaie generală pe aeroportul Băneasa, pornită de la un loc în avion. Trei bărbați au fost reținuți
Eveniment
Bătaie generală pe aeroportul Băneasa, pornită de la un loc în avion. Trei bărbați au fost reținuți
Constanța: O fetiță nici 2 ani a murit într-o ambulanță. Poliția a deschis o anchetă
Eveniment
Constanța: O fetiță nici 2 ani a murit într-o ambulanță. Poliția a deschis o anchetă
Motivul pentru care la unele benzinării din România nu se mai găsește combustibil. De ce lipsesc carburanții
Eveniment
Motivul pentru care la unele benzinării din România nu se mai găsește combustibil. De ce lipsesc carburanții
Ce spune o specialistă în parenting despre controversata piesă a fraților Velea. De ce argumentul „și noi am crescut cu B.U.G. Mafia și Paraziții” nu funcționează (VIDEO)
Eveniment
Ce spune o specialistă în parenting despre controversata piesă a fraților Velea. De ce argumentul „și noi am crescut cu B.U.G. Mafia și Paraziții” nu funcționează (VIDEO)
Amenzi de peste 50.000 de lei după controlul ANPC la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au constatat inspectorii (FOTO)
Eveniment
Amenzi de peste 50.000 de lei după controlul ANPC la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au constatat inspectorii (FOTO)
Agent de la Biroul Rutier sancționat după depășirea vitezei. A fost prins cu 121km/h în localitate
Eveniment
Agent de la Biroul Rutier sancționat după depășirea vitezei. A fost prins cu 121km/h în localitate
Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice
Eveniment
Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice
Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem
Eveniment
Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem
Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
Eveniment
Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
