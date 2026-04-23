B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Motivul pentru care la unele benzinării din România nu se mai găsește combustibil. De ce lipsesc carburanții

Ana Maria
23 apr. 2026, 21:56
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. De ce au scăzut prețurile la pompă
  2. Stații Petrom fără combustibil. De ce lipsesc carburanții din unele benzinării
  3. Stații Petrom fără combustibil. Cât vor dura problemele de aprovizionare
  4. Ce înseamnă pentru șoferi această situație

Stații Petrom fără combustibil. Reducerea prețurilor la carburanți începe să producă efecte neașteptate în unele stații Petrom din țară, unde cererea crescută a dus la dispariția temporară de combustibil. Situația vine după reducerea prețurilor la pompă, determinată de modificările impuse la nivel administrativ.

De ce au scăzut prețurile la pompă

Reprezentanții companiei explică faptul că ieftinirile recente sunt rezultatul unei noi formule de calcul, care a fost introdusă în urma intervențiilor administrative.

Implementarea unei noi metodologii de calcul a prețului la pompă, ca urmare a intervențiilor administrative, a condus la reduceri semnificative ale prețurilor din stațiile noastre. Prețurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuție, cât și în activitatea de rafinare, precum și avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii”, a explicat un oficial OMV, potrivit Antena 3 CNN.

Stații Petrom fără combustibil. De ce lipsesc carburanții din unele benzinării

Pe fondul acestor reduceri, tot mai mulți șoferi s-au îndreptat către stațiile Petrom, ceea ce a dus, în anumite puncte, la epuizarea rapidă a stocurilor. Compania transmite, însă, că aceste situații sunt izolate și nu indică o problemă generalizată la nivel național.

Stații Petrom fără combustibil. Cât vor dura problemele de aprovizionare

Potrivit oficialului OMV, lipsa de combustibil este temporară, iar stațiile sunt realimentate într-un interval scurt de timp.

În acest context, în unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid. Mulțumim clienților pentru înțelegere”, a mai menționat reprezentantul OMV.

Ce înseamnă pentru șoferi această situație

Pentru consumatori, efectul imediat este dublu. Pe de o parte, prețurile mai mici atrag un interes crescut, iar pe de altă parte, pot apărea sincope temporare în alimentare în anumite stații. Reprezentanții companiei dau, însă, asigurări că aprovizionarea revine rapid la normal, pe măsură ce cererea este acoperită.

Tags:
