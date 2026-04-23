Republica Moldova și Ucraina, mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană. Ce factori influențează negocierile

Iulia Petcu
23 apr. 2026, 23:56
Foto: Facebook @ Maia Sandu
Cuprins
  1. Ce gravitate are veto-ul Ungariei
  2. Ce spune Bruxellesul despre următorul pas
  3. Când pot începe negocierile efective
  4. Ce obstacole mai rămân pentru Ucraina și Moldova

Ucraina și Republica Moldova ar putea intra într-o etapă nouă a drumului spre Uniunea Europeană după schimbarea politică din Ungaria. Oficialii europeni cred că plecarea lui Viktor Orban poate elimina principalul blocaj din ultimii ani.

Negocierile au stagnat după acordarea statutului de candidate în 2022. Acum, Bruxellesul vorbește din nou despre deschiderea capitolelor oficiale de aderare.

Ce gravitate are veto-ul Ungariei

Guvernul condus de Viktor Orban a blocat deschoderea negocierilor formale pentru Ucraina și Moldova, etapă esențială pentru integrarea europeană. Fără unanimitatea statelor membre, dosarul nu putea avansa.

Odată cu schimbarea guvernului de la Budapesta, patru oficiali și diplomați europeni susțin că schimbarea de la Budapesta poate pune capăt perioadei de stagnare, transmite Politico. Pentru Bruxelles, acesta este momentul decisiv.

Ce spune Bruxellesul despre următorul pas

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că „acum este momentul să privim înainte” și să ne concentrăm asupra „următorului pas”. Mesajul a venit într-o conferință susținută în Cipru.

În paralel, Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Decizia transmite că sprijinul politic și financiar pentru Kiev rămâne solid.

La summitul liderilor UE din Ayia Napa, Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen și António Costa au cerut „deschiderea fără întârziere a capitolelor de negociere”.

Când pot începe negocierile efective

Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a spus că Kievul se așteaptă la deschiderea discuțiilor în „săptămânile următoare”. Prima dată importantă este 26 mai, când miniștrii afacerilor europene se reunesc, scrie Libertatea.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, consideră că „luna iunie este un termen realist pentru deschiderea primului capitol”. Ucraina speră ca majoritatea capitolelor să fie lansate până la summitul liderilor din iunie.

„Singurul model de aderare pe care îl urmărim este o aderare completă, clasică, normală… la Uniunea Europeană, conform metodologiei”, a declarat Kachka.

Ce obstacole mai rămân pentru Ucraina și Moldova

Entuziasmul de la Bruxelles nu elimină problemele interne. Combaterea corupției, reforma justiției și consolidarea statului de drept rămân condiții centrale pentru ambele candidate.

Oficialii europeni au exprimat anterior rezerve privind ritmul reformelor de la Kiev. Autoritățile ucrainene susțin însă că procesul continuă, iar dezbaterile parlamentare fac parte din funcționarea democratică.

Pentru Republica Moldova, evoluția este strâns legată de dosarul ucrainean. Un oficial moldovean a spus că sunt necesari pași concreți înainte de vară, pentru a menține ritmul negocierilor.

António Costa a reiterat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina și Moldova: „Europa a demonstrat că avem capacitatea de a sprijini Ucraina nu doar în trecut, ci și în viitor. Și vom continua, deoarece vom sprijini Ucraina, atât timp cât va fi necesar și cu orice preț”.

