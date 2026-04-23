B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Papa Leon al XIV-lea, mesaj clar despre binecuvântarea cuplurilor de același sex. Ce spune Suveranul Pontif

B1.ro
23 apr. 2026, 23:29
Papa Leon al XIV - lea. Sursa foto: X
Papa Leon al XIV-lea a transmis primele semnale clare într-un subiect care a divizat puternic lumea catolică în ultimii ani. Noul Suveran Pontif spune că nu intenționează să extindă actualele reguli privind binecuvântările oferite cuplurilor de același sex.

De ce nu merge Vaticanul mai departe

Papa Leon al XIV-lea a apreciat decizia luată de papa Francisc în 2023, considerată istorică la acel moment. Totuși, el a subliniat că măsura trebuie păstrată în forma actuală, informală. „Să mergem mai departe de atât, astăzi, cred că acest subiect poate provoca mai multă dezbinare decât unitate”, a declarat actualul suveran pontif joi, potrivit Reuters.

Mesajul sugerează că Vaticanul încearcă să evite un conflict intern între aripile conservatoare și cele reformiste. Pentru noul papă, coeziunea instituției pare prioritară în această etapă.

Ce schimbări a făcut papa Francisc

Papa Francisc, decedat în 2025 după doisprezece ani de pontificat, a permis preoților să ofere binecuvântări informale cuplurilor de același sex. Aceste gesturi nu făceau parte dintr-un ritual religios oficial.

Aplicarea măsurii urma să se facă punctual, de la caz la caz, fără a echivala cu recunoașterea unei căsătorii religioase. Chiar și așa, reacțiile au fost intense în numeroase țări.

Episcopii din mai multe state, mai ales din Africa, au refuzat implementarea noilor orientări. Tema a devenit una dintre cele mai sensibile dezbateri din interiorul Bisericii.

Ce spune despre inițiativa din Germania

Întrebat despre intenția cardinalului german Reinhard Marx de a oficializa astfel de binecuvântări în dieceza sa, papa Leon a evitat o critică directă. În schimb, a invocat pozițiile anterioare ale Vaticanului față de episcopii germani. „Sfântul Scaun a precizat în mod clar că nu suntem de acord cu binecuvântarea oficializată a acestor cupluri”, a mai spus Papa Leon al XIV-lea, potrivit Digi24.

Astfel, Biserica Catolică transmite că nu dorește ritualuri locale care să depășească limitele deja stabilite. Vaticanul încearcă să păstreze o regulă unică pentru întreaga Biserică.

Ce teme consideră mai urgente

Papa Leon al XIV-lea a afirmat că discuțiile morale din Biserică se concentrează prea des doar asupra sexualității. El cere o agendă mai largă și mai socială.

„Avem tendinţa să credem că, atunci când Biserica vorbeşte despre moralitate, singura problemă de moralitate este cea de natură sexuală. În realitate, cred că există probleme mult mari şi mai importante, cum ar fi cele care vizează dreptatea, egalitatea şi libertatea bărbaţilor şi a femeilor”, a explicat liderul de la Vatican.

Tags:
Citește și...
