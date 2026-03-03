Doi cetățeni bulgari, cu vârste de 37 și 40 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Ploiești după ce au fost acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și fraudă informatică.

Anchetatorii au stabilit că unul dintre bărbați deține o firmă de transport în Bulgaria și a apelat la această metodă pentru a reduce costurile cu motorina pentru autocamioanele sale care tranzitau România.

Schema lor implica montarea unor dispozitive de tip pe terminalele POS din stațiile de alimentare self-service, reușind astfel să copieze datele cardurilor de combustibil folosite de alte firme.

Cum operau în stațiile de alimentare self-service cei doi cetățeni bulgari

Gruparea viza în special benzinăriile din zone industriale, unde traficul de vehicule comerciale este ridicat. Aceștia montau dispozitive artizanale de copiere a datelor informatice, le lăsau o perioadă scurtă pentru a colecta informațiile de pe cardurile clienților, iar apoi le demontau pentru a le folosi la alimentări frauduloase.

„În perioada 2-3 februarie 2026, la o staţie de alimentare cu carburant self-service, situată în parcul industrial Ploieşti, membrii grupării au montat şi apoi demontat de pe terminalele POS din incinta acesteia, dispozitive de copiere a datelor informatice. Inculpatul în vârstă de 37 de ani a aderat la acest grup pentru a reduce costurile societăţii de transport”, explică procurorii DIICOT.

Ce au descoperit procurorii DIICOT după flagrantul în care au fost prinși cei doi

Anchetatorii au monitorizat activitatea grupului și au reușit să intervină chiar în momentul în care unul dintre bărbați încerca să recupereze aparatura de skimming. La percheziții, polițiștii au găsit echipamente tehnice avansate, special concepute pentru a trece neobservate de utilizatorii de bună-credință ai stațiilor de alimentare. Printre probe se numără cititoare de tip „deep insert”, care se introduc direct în fanta terminalului POS, și dispozitive de stocare a datelor furate.

„La data de 2 martie, unul dintre ei a fost prins în flagrant, în timp ce demonta dispozitivul artizanal utilizat pentru copierea ilicită a datelor de pe cardurile de combustibil. La cei doi suspecţi s-au găsit dispozitivul de citire – skimmer deep insert, un dispozitiv metalic pentru fixarea cititorului și dispozitive de stocare a datelor”, au precizat autoritățile.

Care este prejudiciul cauzat

Potrivit , alimentările au fost făcute în mai multe puncte cheie din țară, iar acum suspecții așteaptă decizia instanței din Prahova. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili dacă gruparea a mai făcut și alte victime.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, din activităţile ilicite circumscrise criminalităţii informatice, inculpaţii au obţinut foloase materiale (combustibil), în valoare de circa 30.000 lei. Cei doi cetăţeni bulgari sunt reţinuţi, iar Tribunalul Prahova urmează să se pronunţe cu privire la propunerea de arestare preventivă”, se arată în comunicatul oficial.