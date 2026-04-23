Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după ce o fetiță de nici doi ani a murit într-o ambulanță, în drum spre medic.

O fetiță a murit într-o ambulanță

Polițiștii au fost sesizați joi, prin 112.

„Din primele cercetări la faţa locului a reieşit faptul că, în această dimineaţă, minora s-ar fi simţit rău, moment în care mama acesteia ar fi decis să o transporte cu autoturismul personal, din localitatea Valu lui Traian, la medicul de familie din municipiul Constanţa.

Pe drum, starea fetiţei s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, solicitând o ambulanţă, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat”, au transmis reprezentanţii

Necropsia va stabili exact cauza decesului. Poliţiştii au deschis dosar penal, iar cercetările continuă.