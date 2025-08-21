B1 Inregistrari!
Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat

Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat

21 aug. 2025, 18:28
Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat
Doi polițiști din Iași sunt acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân care a refuzat să se legitimeze. Mai mult, unul dintre el i-a țintuit capul bărbatului cu genunchiul. Pe de altă parte, unul dintre agenți a depus plângere împotriva bătrânului pentru ultraj, asta după ce, în timpul intervenției, i-au fost sparți ochelarii și pantalonii – rupți.

Unde a avut loc incidentul

Doi agenţi locali l-au abordat pe bărbatul de 64 de ani în faţa unui bar de cartier din Paşcani, pe motiv că bea bere pe domeniul public. Bărbatul a negat că ar fi consumat alcool, aşa că agenţii i-au spus să vină la autospecială pentru a-i face verificări. De acolo, totul a degenerat rapid. Bătrânul a refuzat să se urce în maşină, iar ca răspuns, poliţiştii l-au pus la pământ şi l-au încătuşat.

„Mi-a cerut buletinul. I-am spus că nu îl am la mine. 

«Îmi spuneţi motivul?»

«Consumaţi băuturi alcoolice pe domeniul public»

«Făceţi-mi dovada, vă rog!»

«Nu avem nimic». Eram cu telefonul în mână, pe un joc”, a declarat Viorel Obreja, bărbatul încătuşat de poliţişti, pentru Observator News.

Ţintuit pe trotuar, cu un genunchi care îi imobiliza capul, bărbatul a început să respire greu. Martoră la scenă, soția bătrânului a început să-i roage pe polițiști să-l elibereze, susținând că omul are probleme cardiace și a fost operat pe inimă. Polițiștii au răspuns insistențelor femeii și l-au descătușat, timp în care ceilalți martori au chemat o ambulanță.

Cum a comentat șeful polițiștilor incidentul

Deși bărbatul a ajuns la Spitalul Municipal din Paşcani cu mai multe contuzii, medicii au considerat că nu este necesară internarea.

Şeful agenţilor este de părere că polițiștii nu au manifestat un comportament abuziv în timpul intervenției, susținând că procedurile au fost justificate și că legea permite imobilizarea celui care refuză să se legitimeze.

„Persoana s-a opus, au fost nevoiţi să-l încătuşeze. În acel moment s-a trântit jos acea persoană şi la un moment dat a spus că i s-a făcut rău”, a susținut Vasilică Avasiloaie, şeful Poliţiei Locale Paşcani.

În cele din urmă, bărbatul de 64 de ani a primit o amendă de 1.000 de lei.

