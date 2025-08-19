B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 20:59
Sursa foto: Captură video - Observator News

Unul dintre cele mai mari noduri rutiere din România, cel de la Sebeş, unde se intersectează autostrăzile A1 şi A10, are probleme grave, circulația în zonă fiind oprită. Constructorul a fost pus să repare pe propria cheltuială, căci lucrarea e în garanție, dar muncitorii nu prea se grăbesc.

Cuprins

  • Ce probleme sunt la nodul rutier și ce fac muncitorii
  • Cum au reacționat CNAIR și șoferii

Ce probleme sunt la nodul rutier și ce fac muncitorii

Nodul rutier a fost inaugurat în 2021, dar pilonul uneia dintre bretele s-a fisurat, iar în pod au apărut crăpături uriaşe. Compania de drumuri a obligat constructorul italian să repare podul pe propria cheltuială, căci lucrarea e în garanție până în noiembrie, dar muncitorii sunt doar doi și nu se grăbesc…

Reporter Observator: Dumneavoastră coordonaţi lucrările aici?

Coordonator şantier: S-ar putea!

Reporter Observator: Aţi venit să remediaţi problema.

Coordonator şantier: Da!

Reporter Observator: Cu doi muncitori care stăteau pe scări, la ţigară, când am venit noi.

Coordonator şantier: Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!

De altfel, reprezentanții constructorului s-au arătat deranjați mai mult de camerele de filmat, decât de ritmul lucrărilor.

Cum au reacționat CNAIR și șoferii

„Dacă se întind excesiv, la un moment dat vom fi nevoiţi noi să intervenim şi să le oprim banii din suma depusă de garanţie”, a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Șoferii, evident, sunt revoltați:

  • „Ori o problemă de la pământ, ori a fost proiectată prost. Se căpuşează totul. Se plătesc bani europeni degeaba”.
  • „Infrastructura e praf! Toate autostrăzile sunt praf, numai denivelări. Toată lumea dă din umeri, aruncă vina unul pe altul”

Lotul de autostradă care include nodul rutier a costat aproape 550 de milioane de lei.

