B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban

A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban

Ana Beatrice
09 mart. 2026, 13:51
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban

O amplă campanie de curățenie și de reparații locale privind spațiul public urban aferent Sectorului 4 al Municipiului București a debutat astăzi și se va derula, cu toate efectivele de utilaje și de lucrători disponibile, în următoarele 45 – 50 de zile, astfel încât toate efectele neplăcute ale iernii trecute să fie înlăturate, iar comunitatea noastră să-și recapete statutul obișnuit, acela de cel mai îngrijit sector din București.

În Sectorul 4 a început curățenia de primăvară

Mai multe echipe ale operatorului de salubritate și ale primăriei se află deja în teren și intervin, simultan, pe străzi, pe trotuare, în parcuri, pe scuaruri și în spațiile verzi, în locurile de joacă și în grădinile blocurilor. În total, peste 70 de autoutilitare, însemnând autocisterne dotate cu echipamente de spălat cu presiune, autoperii pentru măturat și aspirat stradal, autobasculante pentru colectare, autospeciale pentru toaletare arbori, vor fi puse, în permanență, la dispoziția echipelor de curățenie. Mai mult, aproximativ 700 de muncitori vor interveni manual la spălatul străzilor și al bulevardelor, la curățarea rigolelor și a mobilierului urban.

Ca în fiecare an, o atenție deosebită va fi acordată spațiilor verzi. Pentru aceasta, echipele vor interveni atât în cele trei parcuri aflate în administrarea Sectorului 4, respectiv Parcul Lumea Copiilor, Orășelul Copiilor și Parcul Tudor Arghezi, cât și în toate locurile de joacă și de relaxare de pe raza sectorului. Aleile de promenadă vor fi curățate, arborii vor fi toaletați, iar mobilierul urban va fi spălat, reparat și chiar înlocuit acolo unde acest lucru este neapărat necesar.

În aceeași perioadă, mai multe echipe ale constructorilor se află și ele la lucru și refac covorul asfaltic acolo unde acesta este degradat ca urmare a activităților de deszăpezire din iarna trecută, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Acest tip de activități se derulează mai întâi pe arterele publice pe care circulă transportul public, iar ulterior se va interveni și pe străzile secundare, fapt pentru care rugăm participanții la trafic să circule cu prudență în zonele în care se lucrează.

Ce a transmis primarul Sectorului 4

 „Așa cum am promis, odată ce temperaturile ne-au permis, am început în forță activitatea de refacere a covorului asfaltic pe majoritatea arterelor de circulație din Sectorul 4. În paralel, nu doar reparăm ceea ce s-a stricat în timpul iernii trecute, ci curățăm și igienizăm spațiile publice pe care le avem în administrare, precum străzile, trotuarele, aleile pietonale, locurile de joacă și parcările.

Insistăm la rigolă, acolo unde se observă cel mai mult urmele neplăcute ale iernii destul de grele pe care am traversat-o, însă continuăm să îngrijim și parcurile, grădinile de bloc și spațiile verzi aferente școlilor. Atât echipelor de asfaltări, cât și celor responsabile de curățenie, vă rog să le acordați încrederea și răbdarea de care au nevoie, pentru că, în fond, ele sunt acum la lucru pentru ca noi toți să avem, în continuare, un sector curat, îngrijit și cu un aer mai curat”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Tags:
Citește și...
Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
Eveniment
Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
Eveniment
Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
Eveniment
Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă
Eveniment
Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă
Investițiile în Dubai devin tot mai scumpe. Cât costă un apartament în 2026 și ce efect are războiul asupra prețurilor
Eveniment
Investițiile în Dubai devin tot mai scumpe. Cât costă un apartament în 2026 și ce efect are războiul asupra prețurilor
De ce contează materialul din care este realizat scaunul de birou?
Eveniment
De ce contează materialul din care este realizat scaunul de birou?
De ce rămâne în continuare atractiv Brașovul pentru investitori
Eveniment
De ce rămâne în continuare atractiv Brașovul pentru investitori
Mâncare gratuită pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a rămas uimită de prânzul oferit într-un restaurant de lux: „Cât de atenți sunt!” (VIDEO)
Eveniment
Mâncare gratuită pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a rămas uimită de prânzul oferit într-un restaurant de lux: „Cât de atenți sunt!” (VIDEO)
Incident la bord. O pasageră a fost dată jos pentru că a refuzat să folosească căștile și a provocat haos
Eveniment
Incident la bord. O pasageră a fost dată jos pentru că a refuzat să folosească căștile și a provocat haos
Efectele războiului din Iran ajung și în România. Agricultura românească se confruntă cu costuri cu până la 30% mai mari
Eveniment
Efectele războiului din Iran ajung și în România. Agricultura românească se confruntă cu costuri cu până la 30% mai mari
Ultima oră
13:47 - Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
13:44 - Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal
13:41 - Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
13:23 - Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
13:01 - Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
12:55 - Mașinile plug-in hybrid consumă mai mult în realitate decât arată testele. Iată ce arată un studiu
12:49 - Războiul din Orientul Mijlociu ajunge în Europa. Explozie în fața unei sinagogi din Liege. Autoritățile belgiene acuză un act antisemit
12:33 - Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
12:20 - Mojtaba Khamenei a fost rănit. Cum este descris noul lider suprem de televiziunea iraniană
12:16 - Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă