Cel mai mare eveniment care recreează satul românesc autentic: Suflet de România promovează tradițiile și susține comunitățile

Sâmbătă, pe Domeniul Regal Săvârșin, a început a patra ediție a festivalului Suflet de România. Timp de două zile, aici prinde viață lumea satului de altădată, cu artizani ai gustului autentic, meșteșugari gata să arate tainele meseriilor transmise din moși-strămoși și unii dintre cei mai îndrăgiți artiști.

Startul oficial a fost dat după un tur al micilor producători și al artizanilor realizat de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României, alături de Xavier Piesvaux, Country Manager Ahold Delhaize România, Mihai Spulber, Business Unit Lead Profi, Gabriela Sîrbu, Director de sustenabilitate Ahold Delhaize România, mai multe oficialități, autorități centrale și locale.

„Ne bucurăm să aducem, în festivalul Suflet de România, tradițiile, meșteșugarii și gusturile bune într-o celebrare care unește comunități și permite generațiilor să se conecteze la valorile autentice. Este cea mai amplă ediție de până acum, cu peste 100 de producători și artizani locali prezenți în festival, dar și cu multe activități artistice interactive gândite pentru întreaga familie”, afirmă declară Gabriela Sîrbu, Director de sustenabilitate Ahold Delhaize România.

În dumbrava Domeniului Regal Săvârșin, participanții s-au întâlnit sâmbătă cu Damian Drăghici & Brothers, Nicolae Furdui Iancu, Piano Violin Duet, grupul de Tulnicărese “Apuseni”, Ansamblul Valea Mureșului, Primul AChord și Atelierul de Folk. Duminică, a patra ediție Suflet de România va oferi pe scena principală un spectacol live cu Theo Rose, David Ciente, Maria Chivu și Grupul Jianca, Nicoleta Voica, Tribut Florian Pittiș – SUNT UN FRATE TÂNĂR, Pragu’ de Sus, ansamblul de dansuri Băgrinul și ansamblul de copii cu chitare BegArt Timișoara.

Pe lângă momentele artistice, participanții se pot bucura de bucate pregătite în mod tradițional, în aer liber, iar pe tot parcursul zilei sunt activități pentru întreaga familie, la care participarea este gratuită. Toate zonele de activare au nume care amintesc de satul românesc traditional, de la Ulița Copiilor, trecând prin Târgul Satului și Ograda Meșteșugarilor, până la Casa Datinilor. Mai multe organizații neguvernamentale susținute de Profi în misiunea lor de a face bine sunt prezente în festival, oferind tuturor celor interesați detalii și exemple concrete de implicare în cultură, educație, sănătate, mediu, sport, inovație și comunitate, mai precis în cei șapte piloni de CSR spre care se îndreaptă susținerea Profi.

Intrarea la Festivalul Suflet de România este liberă în acest weekend, iar accesul pe Domeniul Regal Săvârșin se poate face prin poarta aflată pe DC74, pe Valea Troașului.

Evenimentul continuă și tradiția caravanei medicale, oferind din nou consultații gratuite pentru comunitatea din Săvârșin și împrejurimi, cu ajutorul unor medici specialiști în oftalmologie, cardiologie, neurologie, pneumologie și ORL.

Pentru a veni în sprijinul oamenilor, mai ales ai celor cu posibilitate redusă de deplasare, Profi aduce aproape de ei servicii medicale de calitate, prin implicarea experților de la Asociația ATI „Aurel Mogoșeanu”, din Timișoara.

Festivalul Suflet de România încurajează comunitatea să se conecteze la valorile autentice, la gusturile bune și tradițiile satului românesc prin intermediul unor experiențe trăite într-un cadru natural în care este recreată lumea rurală. Această inițiativă este parte a acordului tripartit “Creștem Comunități”, semnat de către Asociația Casa Majestății Sale, Universitatea de Științele Vieții “Mihai I” din Timișoara și lanțul de magazine Profi, pentru susținerea producătorilor locali și conservarea artizanatului autentic și tradițional românesc.

Tradiție pentru susținerea producătorilor locali

Pentru Profi implicarea în comunitate este o tradiție căreia îi dedică timp și resurse, inclusiv Raftul cu Bunătăți Locale, cel mai amplu program de susținere a micilor producători locali artizanali.

