Vremea, 26 aprilie: Vânt puternic, răcire în nord și ploi slabe în mai multe regiuni

Vremea, 26 aprilie: Vânt puternic, răcire în nord și ploi slabe în mai multe regiuni

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 09:31
Vremea, 26 aprilie: Vânt puternic, răcire în nord și ploi slabe în mai multe regiuni
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Nord și est: răcire, ploi și lapoviță la munte
  2. Dobrogea, Bărăgan și sud-est: vânt puternic și ploi trecătoare
  3. Vest și sud: vreme mai caldă, dar vânt insistent
  4. București: încălzire ușoară și vânt moderat
  5. La munte: rafale extreme și precipitații mixte

Duminica aduce o schimbare importantă a vremii în România. Vântul se intensifică în majoritatea regiunilor, temperaturile scad în nord și est, iar local apar ploi slabe, în timp ce în sud se menține o vreme mai caldă decât normalul perioadei.

Nord și est: răcire, ploi și lapoviță la munte

În nordul și estul țării, vremea se răcește vizibil. Temperaturile maxime pornesc de la 11-12 grade în Moldova și ajung până la 25 de grade în sudul regiunii. Cerul rămâne schimbător, iar local apar ploi slabe, conform ANM.

În zona montană, mai ales în nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi mixte. La altitudini mari sunt anunțate ninsori sau lapoviță, iar vântul devine puternic, cu rafale care pot amplifica senzația de frig.

Dobrogea, Bărăgan și sud-est: vânt puternic și ploi trecătoare

În Dobrogea și Bărăgan, cerul se înnorează temporar, iar pe alocuri apar câțiva stropi de ploaie. Vântul se intensifică semnificativ, în special în Bărăgan, iar temperaturile urcă până la 25 de grade, în creștere față de ziua precedentă.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea rămâne instabilă, cu ploi slabe și un vânt persistent, care poate atinge chiar și 90 km/h. Spre orele amiezii, temperaturile ajung în jur de 25 de grade.

Nord-vest și centru: alternanțe de soare și rafale puternice

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, soarele apare printre nori, dar pe crestele montane pot apărea precipitații slabe. Vântul suflă tare, iar la munte temperaturile scad simțitor, cu maxime de aproximativ 17 grade.

În Transilvania, dimineața este rece, cu condiții de brumă în depresiuni. Ulterior, soarele încălzește ușor atmosfera, însă vântul rămâne intens, atingând chiar 120 km/h în zonele montane înalte din Carpați.

Vest și sud: vreme mai caldă, dar vânt insistent

În vestul țării, vremea este mai stabilă, cu cer mai mult senin. Totuși, vântul agită atmosfera, cu rafale de până la 70 km/h, iar temperaturile ajung la 21 de grade.

În Oltenia și sudul România, vremea este predominant frumoasă și mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de până la 26 de grade, inclusiv în Lunca Dunării. Vântul rămâne însă activ pe tot parcursul zilei.

București: încălzire ușoară și vânt moderat

În București, temperaturile continuă să crească, atingând 25 de grade după-amiaza. Cerul rămâne în mare parte senin, însă vântul se intensifică, cu rafale de până la 55 km/h. Noaptea aduce o răcire ușoară, cu minime în jur de 6 grade.

La munte: rafale extreme și precipitații mixte

La altitudini mari, în Munții Carpați, vântul devine foarte puternic în majoritatea masivelor, cu rafale ce pot atinge 100–120 km/h. În zonele estice apar ploi, iar în nordul montan sunt posibile ninsori și lapoviță. Vremea se răcește semnificativ, iar condițiile devin dificile în zonele expuse.

Vremea se încălzește ușor în weekend. Soare în aproape toată țara, dar vânt mai puternic în unele regiuni
Meteo
Vremea se încălzește ușor în weekend. Soare în aproape toată țara, dar vânt mai puternic în unele regiuni
Meteo
Fenomenul El Nino va afecta Europa. Ce se va întâmpla cu vremea peste o lună
Meteo
Vremea, vineri 24 aprilie. Temperaturile încep să crească, dar ploile nu se dau duse
Meteo
Prognoza meteo pentru 23 aprilie. Vremea rece și ploioasă va caracteriza această zi de sărbătoare
Meteo
Vremea o ia razna în România. ANM anunță cod galben și portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 130 km/h (FOTO)
Meteo
Prognoza meteo, pentru 22 aprilie. Vreme rece și ploioasă în toată țara. Ninsori la munte
Meteo
Vine frigul peste România! Ninsori la munte și vânt puternic în toată țara. Cât scad temperaturile
Meteo
Vremea, 21 aprilie: răcire accentuată, ploi și ninsori la munte
Meteo
Vremea se schimbă radical. Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru fiecare zonă a țării
Meteo
Vremea, 20 aprilie: ploi, vânt puternic și răcire accentuată în nord și centru
