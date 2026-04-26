Duminica aduce o schimbare importantă a vremii în România. Vântul se intensifică în majoritatea regiunilor, temperaturile scad în nord și est, iar local apar ploi slabe, în timp ce în sud se menține o vreme mai caldă decât normalul perioadei.

Nord și est: răcire, ploi și lapoviță la munte

În nordul și estul țării, vremea se răcește vizibil. Temperaturile maxime pornesc de la 11-12 grade în Moldova și ajung până la 25 de grade în sudul regiunii. Cerul rămâne schimbător, iar local apar ploi slabe, conform .

În zona montană, mai ales în nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi mixte. La altitudini mari sunt anunțate ninsori sau lapoviță, iar vântul devine puternic, cu rafale care pot amplifica senzația de frig.

Dobrogea, Bărăgan și sud-est: vânt puternic și ploi trecătoare

În Dobrogea și Bărăgan, cerul se înnorează temporar, iar pe alocuri apar câțiva stropi de ploaie. Vântul se intensifică semnificativ, în special în Bărăgan, iar temperaturile urcă până la 25 de grade, în creștere față de ziua precedentă.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea rămâne instabilă, cu ploi slabe și un vânt persistent, care poate atinge chiar și 90 km/h. Spre orele amiezii, temperaturile ajung în jur de 25 de grade.

Nord-vest și centru: alternanțe de soare și rafale puternice

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, soarele apare printre nori, dar pe crestele montane pot apărea precipitații slabe. Vântul suflă tare, iar la munte temperaturile scad simțitor, cu maxime de aproximativ 17 grade.

În Transilvania, dimineața este rece, cu condiții de brumă în depresiuni. Ulterior, soarele încălzește ușor atmosfera, însă vântul rămâne intens, atingând chiar 120 km/h în zonele montane înalte din Carpați.

Vest și sud: vreme mai caldă, dar vânt insistent

În vestul țării, vremea este mai stabilă, cu cer mai mult senin. Totuși, vântul agită atmosfera, cu rafale de până la 70 km/h, iar temperaturile ajung la 21 de grade.

În Oltenia și sudul România, vremea este predominant frumoasă și mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de până la 26 de grade, inclusiv în Lunca Dunării. Vântul rămâne însă activ pe tot parcursul zilei.

București: încălzire ușoară și vânt moderat

În București, temperaturile continuă să crească, atingând 25 de grade după-amiaza. Cerul rămâne în mare parte senin, însă vântul se intensifică, cu rafale de până la 55 km/h. Noaptea aduce o răcire ușoară, cu minime în jur de 6 grade.

La munte: rafale extreme și precipitații mixte

La altitudini mari, în Munții Carpați, vântul devine foarte puternic în majoritatea masivelor, cu rafale ce pot atinge 100–120 km/h. În zonele estice apar ploi, iar în nordul montan sunt posibile ninsori și lapoviță. Vremea se răcește semnificativ, iar condițiile devin dificile în zonele expuse.