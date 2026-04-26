Zelenski propune negocieri directe cu Rusia în Azerbaidjan, în timp ce Ucraina este lovită de un nou atac masiv

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 09:58
Volodimir Zelenski Sursa foto: X
Cuprins
  1. Negocieri propuse în Azerbaidjan
  2. Atac rusesc de amploare: zeci de victime
  3. Dnipro, orașul cel mai afectat
  4. Atacuri și în nordul Ucrainei
  5. Reacția Rusiei

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să intre într-o nouă etapă de negocieri de pace cu Rusia, propunând ca discuțiile să aibă loc în Azerbaidjan. Anunțul vine pe fondul unui nou atac masiv rusesc care a provocat victime și pagube în mai multe regiuni ucrainene.

Negocieri propuse în Azerbaidjan

În urma unei întâlniri cu președintele azer Ilham Aliyev, desfășurată în orașul Gabala, Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina este dispusă să reia negocieri directe cu Rusia, conform China Daily.
Liderul ucrainean a subliniat că țara sa este pregătită pentru un format de discuții trilateral și pentru reluarea negocierilor pe teritoriul Azerbaidjanului în viitorul apropiat. El a amintit că discuții similare au avut loc anterior în Turcia și Elveția, cu participarea Statelor Unite.

Atac rusesc de amploare: zeci de victime

Declarațiile privind negocierile vin în contextul unui nou atac major lansat de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar peste 50 au fost rănite în urma bombardamentelor.
Volodimir Zelenski a precizat că atacul a implicat drone, rachete de croazieră și rachete balistice, lovind mai multe regiuni ale țării.

Dnipro, orașul cel mai afectat

Orașul Dnipro a fost una dintre principalele ținte ale atacului, care a durat peste 10 ore. Potrivit guvernatorului regional, Oleksandr Ganzha, cinci persoane au fost ucise și alte 46 rănite.

Atacuri și în nordul Ucrainei

În orașul Nijîn, două persoane au fost ucise în atacuri cu drone și rachete balistice, conform Administrației Militare Regionale Cernihiv.
Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze majoritatea proiectilelor lansate. Totuși, 13 rachete și 36 de drone au lovit 23 de locații diferite.

Reacția Rusiei

În aceeași zi, Ministerul Apărării din Rusia a transmis că forțele sale au vizat obiective militare, industriale și energetice din Ucraina în cadrul operațiunilor nocturne.
Situația rămâne tensionată, în timp ce ambele părți continuă atât acțiunile militare, cât și declarațiile privind posibile negocieri de pace.

