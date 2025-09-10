A murit Marius Mihalache. Bărbatul a decedat într-un cumplit accident rutier

Sfârșitul de săptămână a fost marcat de două accidente rutiere grave, soldate cu moartea mai multor români. Primul dintre ele s-a produs duminică dimineață, pe Drumul de Stat 124 („Maremonti”), în apropiere de localitatea Grammichele, . Două s-au ciocnit frontal, iar impactul violent a curmat viața a trei persoane: un român și doi italieni.

Cine era Marius Mihalache, românul care și-a pierdut viața în Italia

Printre victime se află Marius Ionuț Mihalache, în vârstă de 40 de ani, originar din Bacău, dar stabilit de mai mulți ani în Comiso, Sicilia. Acesta era căsătorit, avea o fiică și urma să devină din nou tată, soția lui fiind însărcinată în opt luni. Românul era apreciat în comunitate pentru spiritul său întreprinzător, conducând o afacere în domeniul fierului forjat și aluminiului.

Alături de Mihalache și-au pierdut viața și doi italieni: Nunzio Parisi (33 de ani) și Giuliana Briguglio (39 de ani). Autoritățile italiene au intervenit rapid, mobilizând echipaje medicale și un elicopter pentru transportul de urgență, însă niciunul dintre cei implicați nu a mai putut fi salvat. Carabinierii au deschis o anchetă pentru a stabili dacă viteza, condițiile drumului sau o eroare de conducere au dus la tragedie. Zona este cunoscută pentru riscul rutier ridicat, șoseaua Maremonti fiind adesea scena unor accidente mortale.

Tot în weekend, un alt accident tragic s-a produs în Germania, pe șoseaua L3229 din landul Hessa, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein. O mașină în care se aflau mai mulți tineri români a pierdut controlul într-o curbă periculoasă, a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de copaci. Autoritățile germane investighează cauzele producerii accidentului.