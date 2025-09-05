B1 Inregistrari!
Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 14:29
Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp
Sursa foto: Shutterstock

Un bărbat român în vârstă de 47 de ani, dispărut de aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, provincia Agrigento, Sicilia, a fost găsit în viață după 12 zile de căutări.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cum a supraviețuit bărbatul

Ce s-a întâmplat

Românul lucrează ca cioban. El se stabilise recent într-o comunitate românească din zonă.

Individul a fost dat dispărut după ce turmele sale de oi au fost găsite dezorientate și fără supraveghere, conform Agrigento Notizie, citat de Adevărul.

Căutările au început la primele ore ale dimineții și au implicat unitatea TAS a comandamentului Agrigento, echipe canine și un elicopter al Pompierilor din Catania.

Ulterior, bărbatul a fost descoperit într-o veche pivniță abandonată, 12 zile mai târziu.

Cum a supraviețuit bărbatul

Autoritățile au precizat că românul se află într-o stare fizică stabilă, după ce s-a hrănit doar cu apă și mere pe durata celor 12 zile de dispariție.

Medicii care l-au consultat nu au semnalat probleme majore de sănătate. Bărbatul a primit îngrijiri medicale după ce a fost preluat de echipele de salvare.

Cauza dispariției bărbatului de 47 de ani rămâne încă necunoscută.

