Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp

Un bărbat român în vârstă de 47 de ani, dispărut de aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, provincia Agrigento, , a fost găsit în viață după 12 zile de căutări.

Ce s-a întâmplat

Cum a supraviețuit bărbatul

Ce s-a întâmplat

Românul lucrează ca . El se stabilise recent într-o comunitate românească din zonă.

Individul a fost dat dispărut după ce turmele sale de oi au fost găsite dezorientate și fără supraveghere, conform Agrigento Notizie, citat de .

Căutările au început la primele ore ale dimineții și au implicat unitatea TAS a comandamentului Agrigento, echipe canine și un elicopter al Pompierilor din Catania.

Ulterior, bărbatul a fost descoperit într-o veche pivniță abandonată, 12 zile mai târziu.

Cum a supraviețuit bărbatul

Autoritățile au precizat că românul se află într-o stare fizică stabilă, după ce s-a hrănit doar cu apă și mere pe durata celor 12 zile de dispariție.

Medicii care l-au consultat nu au semnalat probleme majore de sănătate. Bărbatul a primit îngrijiri medicale după ce a fost preluat de echipele de salvare.

Cauza dispariției bărbatului de 47 de ani rămâne încă necunoscută.