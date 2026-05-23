Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 12:24
Foto simbol: SRI / Facebook
Cuprins
  1. Achiziții făcute cu date false
  2. Peste 180 de kilograme de substanțe ridicate
  3. Ancheta continuă în Alba

Un bărbat este cercetat după ce ar fi cumpărat precursori de explozivi restricționați folosind date false ale unei persoane decedate și informațiile unei firme din județul Sibiu.

Potrivit IPJ Alba, citat de Agerpres, anchetatorii au ridicat la percheziții peste 180 de kilograme de substanțe chimice încadrate în categoria precursorilor de explozivi restricționați.

Achiziții făcute cu date false

Anchetatorii susțin că, în perioada 11 – 13 mai 2026, bărbatul ar fi folosit datele unei persoane decedate, dar și datele de identificare ale unei entități juridice din județul Sibiu, pentru a cumpăra substanțe chimice de la o societate comercială din Cluj-Napoca.

Substanțele respective sunt încadrate în categoria precursorilor de explozivi restricționați, iar deținerea lor este interzisă publicului larg. În plus, bărbatul ar fi semnat în fals facturi fiscale și declarații privind utilizarea acestor produse.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada 11 – 13 mai 2026, bărbatul, folosindu-se de datele unei persoane decedate, precum şi de datele de identificare ale unei entităţi juridice din judeţul Sibiu, ar fi achiziţionat de la o societate comercială cu sediul în municipiul Cluj-Napoca precursori de explozivi restricţionaţi”, a transmis IPJ Alba, potrivit Agerpres.

Peste 180 de kilograme de substanțe ridicate

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe cantități de substanțe chimice. Este vorba despre 10,25 kilograme de peroxid de hidrogen în concentrație de 35%, 154 de kilograme de acid azotic în concentrație de 68 – 69% și 17,7 kilograme de acid sulfuric în concentrație de 98%.

Aceste substanțe pot fi folosite în scopuri industriale sau tehnice, însă intră în categoria produselor cu regim special din cauza riscului de utilizare ilegală.

Ancheta continuă în Alba

IPJ Alba a precizat că, pe lângă substanțele ridicate, au fost descoperite și alte mijloace materiale de probă utile cauzei. Acestea urmează să fie analizate pentru stabilirea întregii activități.

„În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 10,25 kilograme de peroxid de hidrogen în concentraţie de 35%, 154 de kilograme de acid azotic în concentraţie de 68 – 69% şi 17,7 kilograme de acid sulfuric în concentraţie de 98%”, a mai transmis IPJ Alba, conform Agerpres.

Ultima oră
12:54 - Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
11:59 - Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
11:30 - Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
10:30 - Accident grav în Prahova, între un autobuz și un autocamion. Un șofer încarcerat a fost preluat de elicopterul SMURD
10:07 - Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă
09:40 - Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
09:10 - Vremea de astăzi în România, 23 mai. ANM anunță vânt puternic și instabilitate în sudul țării
08:55 - Sfinții zilei de 23 mai. Cine sunt Sfântul Mihail Mărturisitorul și Sfânta Maria lui Cleopa
08:45 - Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
08:16 - Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați