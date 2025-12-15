B1 Inregistrari!
Eveniment » Alertă pe aeroportul din Strasbourg. Europarlamentari români, blocați în avion (VIDEO EXCLUSIV)

Alertă pe aeroportul din Strasbourg. Europarlamentari români, blocați în avion (VIDEO EXCLUSIV)

Adrian A
15 dec. 2025, 12:19
Stare de alertă pe aeroportul din Strasbourg. Pasagerii unei aeronave care venea de la București au rămas blocați în avion după ce în aeroprot a fost descoperită o valiză suspectă.

Alertă teroristă pe aeroportul din Strasbourg

Pericol de atac terorist pe Aeroportul Strasbourg. A fost depistată o valiză suspectă, iar forțele de ordine fac cercetări la fața locului pentru a elimina orice risc la adresa siguranței călătorilor.

Pe timpul cercetărilor, pasagerii unei aeronave care v sosise de la București au rămas blocați în avion. Potrivit reporterului B1TV, Loredana Neștian, care se afla în avionul respectiv, la bord se aflau și mai mulți europarlamentari români. Printre aceștia se află: Maria Grapini, Vasile Dîncu, Georgiana Teodorescu, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Claudiu Târziu, Diana Șoșoacă și Șerban Sturdza.

