Alexandra Căpitănescu a explodat de fericire imediat după de la Viena. Artista nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a filmat tot ce s-a întâmplat în camera echipei sale în timp ce se anunțau punctele.

Ce le-a transmis Alexandra Căpitănescu fanilor

Solista a fost copleșită de valul uriaș de susținere din partea publicului, care i-a oferit 232 de puncte prin televot și a ajutat-o să egaleze cele mai bune clasări ale României din 2005 și 2010. În loc să aștepte conferințele oficiale, vedeta a intrat direct pe rețelele sociale pentru a-și vărsa bucuria.

Cântăreața a simțit nevoia să împartă imediat acest succes istoric cu toți oamenii care au votat-o din toate colțurile Europei.

„Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris Alexandra Căpitănescu pe .

Cum a sărbătorit în culise echipa condusă de Alexandra Căpitănescu?

Imaginile video urcate de interpretă pe internet arată o atmosferă de-a dreptul incendiară în culisele show-ului de la Viena. În secundele în care pe ecrane se afișau notele finale pentru piesa „Choke Me”, toată echipa a început să urle de bucurie și să se îmbrățișeze.

În aceste cadre pline de adrenalină, artista apare strângând tare la piept steagul României, plângând de fericire și mulțumindu-le printre suspine tuturor celor din staff-ul ei pentru nopțile nedormite și munca depusă.

Clasamentul final al ediției în care Bulgaria a câștigat competiția

Țara câștigătoare a acumulat un punctaj total de 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israel cu 343 de puncte, România pe 3, iar Australia a ocupat locul al patrulea cu 287 de puncte.

Italia a completat topul primelor cine țări cu un total de 281 de puncte. Chiar dacă, Finlanda a fost considerată favorita caselor de pariuri, a terminat concursul doar pe poziția a șasea.

La polul opus, Regatul Unit a încheiat competiția pe ultimul loc din clasament.