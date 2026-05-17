B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu imediat după finala Eurovision. Ce a apărut pe internet

Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu imediat după finala Eurovision. Ce a apărut pe internet

Flavia Codreanu
17 mai 2026, 10:40
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu imediat după finala Eurovision. Ce a apărut pe internet
sursă foto: Instagram/ Alexandra Căpitănescu
Cuprins
  1. Ce le-a transmis Alexandra Căpitănescu fanilor
  2. Cum a sărbătorit în culise echipa condusă de Alexandra Căpitănescu?
  3. Clasamentul final al ediției în care Bulgaria a câștigat competiția

Alexandra Căpitănescu a explodat de fericire imediat după finalul concursului de la Viena. Artista nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a filmat tot ce s-a întâmplat în camera echipei sale în timp ce se anunțau punctele.

Ce le-a transmis Alexandra Căpitănescu fanilor

Solista a fost copleșită de valul uriaș de susținere din partea publicului, care i-a oferit 232 de puncte prin televot și a ajutat-o să egaleze cele mai bune clasări ale României din 2005 și 2010. În loc să aștepte conferințele oficiale, vedeta a intrat direct pe rețelele sociale pentru a-și vărsa bucuria.

Cântăreața a simțit nevoia să împartă imediat acest succes istoric cu toți oamenii care au votat-o din toate colțurile Europei.

„Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram.

Cum a sărbătorit în culise echipa condusă de Alexandra Căpitănescu?

Imaginile video urcate de interpretă pe internet arată o atmosferă de-a dreptul incendiară în culisele show-ului de la Viena. În secundele în care pe ecrane se afișau notele finale pentru piesa „Choke Me”, toată echipa a început să urle de bucurie și să se îmbrățișeze.

În aceste cadre pline de adrenalină, artista apare strângând tare la piept steagul României, plângând de fericire și mulțumindu-le printre suspine tuturor celor din staff-ul ei pentru nopțile nedormite și munca depusă.

Clasamentul final al ediției în care Bulgaria a câștigat competiția

Țara câștigătoare a acumulat un punctaj total de 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israel cu 343 de puncte, România pe 3, iar Australia a ocupat locul al patrulea cu 287 de puncte.

Italia a completat topul primelor cine țări cu un total de 281 de puncte. Chiar dacă,  Finlanda a fost considerată favorita caselor de pariuri, a terminat concursul doar pe poziția a șasea.

La polul opus, Regatul Unit a încheiat competiția pe ultimul loc din clasament.

Tags:
Citește și...
Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
Eveniment
Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
Tánczos Barna cere ca produsele din școli să fie luate de la fermieri. Ce se întâmplă cu laptele și fructele
Eveniment
Tánczos Barna cere ca produsele din școli să fie luate de la fermieri. Ce se întâmplă cu laptele și fructele
Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii
Eveniment
Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii
Bulgaria dă lovitura și câștigă în premieră Eurovision 2026! Pe ce loc s-a clasat Alexandra Căpitănescu
Eveniment
Bulgaria dă lovitura și câștigă în premieră Eurovision 2026! Pe ce loc s-a clasat Alexandra Căpitănescu
Incendiu puternic în Sectorul 5 din Capitală. Localnicii au fost anunțați prin Ro-Alert
Eveniment
Incendiu puternic în Sectorul 5 din Capitală. Localnicii au fost anunțați prin Ro-Alert
O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia
Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte / UPDATE: Proiectilul a fost detonat controlat
Eveniment
Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte / UPDATE: Proiectilul a fost detonat controlat
Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
Eveniment
Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
Cine e șoferița care a intrat cu mașina într-o bancă din Galați. E soție de politician (FOTO)
Eveniment
Cine e șoferița care a intrat cu mașina într-o bancă din Galați. E soție de politician (FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 17 – 23 mai: Racilor li se poate îndeplini orice dorință în plan financiar, cu o singură condiție (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 17 – 23 mai: Racilor li se poate îndeplini orice dorință în plan financiar, cu o singură condiție (VIDEO)
Ultima oră
13:44 - Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
13:26 - (VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
13:08 - „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”:Reacția lui Dan Negru după finala Eurovision 2026
12:33 - Nicușor Dan împarte cărțile pentru noul Guvern. PSD deschide runda de consultări politice
11:59 - „Eu refuz să prezint așa ceva!”: Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea” de la Eurovision
11:33 - Tánczos Barna cere ca produsele din școli să fie luate de la fermieri. Ce se întâmplă cu laptele și fructele
10:18 - Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii
09:53 - Calendar ortodox, 17 mai: Cine sunt sfinții importanți sărbătoriți astăzi și de ce sunt numiți ucenicii Sfântului Pavel
09:39 - Vremea, 17 mai: Temperaturile scad brusc și aduc ploi abundente
09:17 - OMS declară alertă sanitară mondială din cauza epidemiei de Ebola din Congo și Uganda