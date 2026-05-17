Sfinții zilei de 17 mai sunt Sfinții Apostoli Andronic și Iunia, alături de Cuvioșii Nectarie și Teofan. Aceștia sunt cinstiți astăzi în pentru viața lor curată și pentru lăcașuri de cult pe care le-au ridicat.

Sfinții zilei de 17 mai. Cine au fost Sfinții Apostoli Andronic și Iunia?

Sfântul Apostol Andronic a făcut parte din cei șaptezeci de ucenici ai lui Iisus Hristos și a fost rudă cu Sfântul Apostol Pavel. Împreună cu soția sa, Iunia, a propovăduit creștinismul și a dărâmat credințele păgâne în idoli. Activitatea lor misionară a fost una foarte puternică, reușind să întoarcă mulți oameni la credință și să construiască numeroase biserici.

Despre ei scrie chiar Sfântul Pavel în Epistola către Romani, unde îi laudă și amintește că au stat închiși pentru credință.

Moaștele lor au fost descoperite abia în secolul al V-lea, în timpul împăraților Arcadius și Honorius, la marginea Constantinopolului, într-un loc numit Evghenia. Mai târziu, pe acest pământ s-a ridicat o biserică mare

Troparul, glas 3: Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre!

Care a fost drumul duhaovnicesc al fraților Nectarie și Teofan

Sfinții Nectarie și Teofan eu fost frați din familia de nobili Apsaradon din orașul Ioanina. Au primit o educație aleasă și au îmbrăcat haina călugărească în anul 1495. După moartea starețului lor, cei doi au plecat la Muntele Athos, unde au primit învățături de la fostul patriarh Nifon al II-lea. Acesta i-a sfătuit să se întoarcă la chilia lor, însă au găsit-o ocupată de niște boieri locali.

S-au retras atunci într-o zonă izolată, lângă o sihăstrie ruinată dedicată Sfântului Pantelimon. Acolo au tăiat stânci și au umplut o groapă uriașă săpată de ape, reușind să ridice în 1507 biserica Sfântului Ioan Botezătorul. Din cauza presiunilor făcute de boieri și de conducătorii bisericești, frații au părăsit locul în 1510 și au plecat la Meteora.

Ce minune s-a arătat la moartea cuviosului Teofan pe stânca Varlaam

La Meteora, după ce au stat șapte ani la schitul Sfântului Ioan Botezătorul, sfinții au ales stânca pustie numită Varlaam în anul 1518. Alături de ucenicii lor, Benedict și Pahomie, au refăcut din temelii vechea bisericuță a Sfinților Trei Ierarhi. Timp de 30 de ani au dus o viață extrem de aspră, cu mâncare puțină și nopți întregi petrecute în rugăciune.

În anul 1542 au început construcția bisericii Tuturor Sfinților, pe care au terminat-o chiar pe 17 mai 1544. In acele clipe, cuviosul Teofan era grav bolnav. În timp ce călugării îi cântau Paraclisul la căpătâi, o stea suprafirească a apărut deasupra chiliei și a luminat totul în jur. Sufletul lui s-a mutat la cer odată cu apusul soarelui, iar steaua s-a stins imediat. În anul 1550 a murit și cuviosul Nectarie, moaștele lor fiind și astăzi făcătoare de minuni.