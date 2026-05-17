Flavia Codreanu
17 mai 2026, 08:46
sursă foto: Instagram/Eurovision
Cuprins
  1. Cine este Dara, artista cu care Bulgaria a câștigat trofeul
  2. Clasamentul final al ediției în care Bulgaria a câștigat competiția
  3. Ce punctaj a obținut Alexandra Căpitănescu în marea finală
  4. Care sunt celelalte rezultate istorice ale țării noastre de-a lungul timpului

Bulgaria a câștigat marea finală Eurovision 2026 cu piesa „Bangaranga” interpretată de artista Dara. România a făcut o figură extraordinară la această ediție, iar Alexandra Căpitănescu a reușit să se claseze pe locul al treilea.

Cine este Dara, artista cu care Bulgaria a câștigat trofeul

Darina Yotova are numele de scenă Dara. Ea s-a specializat inițial în muzică populară înainte de a trece la genul pop.

Artista este foarte populară la ea acasă și domină topurile muzicale locale. Cel mai recent album al ei se numește „ADHDARA” și este inspirat de diagnosticul de ADHD primit la vârsta adultă.

Melodia „Bangaranga” este în stil dance-pop, iar titlul ei evocă o serie de ritualuri străvechi. Câștigătorul de anul trecut, JJ, a urcat pe scenă la finalul spectacolului pentru a-i înmâna oficial trofeul acestei ediții.

Clasamentul final al ediției în care Bulgaria a câștigat competiția

Țara câștigătoare a acumulat un punctaj total de 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israel cu 343 de puncte, România pe 3, iar Australia a ocupat locul al patrulea cu 287 de puncte.

Italia a completat topul primelor cine țări cu un total de 281 de puncte. Chiar dacă,  Finlanda a fost considerată favorita caselor de pariuri, a terminat concursul doar pe poziția a șasea.

La polul opus, Regatul Unit a încheiat competiția pe ultimul loc din clasament.

Ce punctaj a obținut Alexandra Căpitănescu în marea finală

Alexandra Căpitănescu are 22 de ani și este originară din Galați. Ea a interpretat piesa „Choke me” în penultimul moment al spectacolului.

Tânăra a obținut un total de 296 de puncte, rezultat care a plasat-o pe locul 3. Juriile naționale au acordat României 64 de puncte, punctajul maxim de 12 puncte venind de la Luxemburg.

Cele mai multe voturi le-a oferit publicul cu o susținere masivă, aducând alte 232 de puncte.

Care sunt celelalte rezultate istorice ale țării noastre de-a lungul timpului

România nu a câștigat niciodată competiția, dar a mai obținut două locuri 3 și prezențe în top 10.

În anul 2005, la Kiev, Luminița Anghel și trupa Sistem au luat locul 3 cu piesa „Let Me Try”.

În anul 2010, la Oslo, Paula Seling și Ovi au repetat performanța și au luat tot locul 3 cu piesa „Playing with Fire”.

Aceiași artiști au revenit în 2014 la Copenhaga cu melodia „Miracle” și au terminat pe locul 12. Mihai Trăistariu a obținut locul 4 în 2006 la Atena cu melodia „Tornerò”.

Primele clasări bune au fost în 2002 la Tallinn, unde Monica Anghel și Marcel Pavel au ocupat locul 9 cu balada „Tell Me Why”.

În anul 2017, Ilinca și Alex Florea au terminat pe locul 7 cu piesa „Yodel It!”.

