Imagini inedite în Iași. O vacă rătăcită pe bulevardul Dacia era să fie izbită de un tramvai. Noroc că vatmanul văzut-o din timp și a pus frână.

Animalul și-a văzut apoi de drum și s-a îndreptat spre pășunile din zonă. Nimeni nu a avut de suferit și circulația în zonă s-a desfășurat normal în continuare.

Incidentul a fost surprins de camera de bord a tramvaiului.

Deocamdată nu se știe dacă vaca a fost recuperată de proprietar.

Pe șesul din zonă, unele persoane își duc animalele la păscut și le lasă nesupravegheate, așa că astfel de incidente nu sunt chiar o raritate, scrie