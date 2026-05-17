Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii

Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii

Flavia Codreanu
17 mai 2026, 10:18
Amenzi Sursa foto b1tv
Cuprins
  1. Ce au căutat polițiștii în această razie de amploare
  2. Câți șoferi băuți sau drogați au fost depistați

O razie de amploare i-a lăsat fără permise sau certificate pe sute de șoferi la sfârșitul acestei săptămâni. Polițiștii și inspectorii RAR au ieșit pe șosele în noaptea de sâmbătă spre duminică și au dat peste o mie de amenzi în timp record.

Ce au căutat polițiștii în această razie de amploare

Acțiunea a fost coordonată de Direcția Rutieră și a mobilizat agenți de la ordine publică, trupele speciale și echipaje canine.

În total, oamenii legii au dat 1.041 de amenzi, au reținut 89 de permise de conducere și au retras 140 de certificate de înmatriculare pentru probleme tehnice grave ale mașinilor.

Reprezentanții instituției au explicat exact care a fost motivul pentru care au declanșat aceste controale masive pe șoselele din țară.

„În noaptea de 16/17 mai a.c., Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a coordonat o acţiune, la nivel naţional, la care au participat poliţiştii rutieri, de ordine publică, acţiuni speciale şi echipaje canine, din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român. Scopul acţiunii l-a reprezentat creşterea gradului de siguranţă rutieră, prin prevenirea accidentelor de circulaţie înregistrate pe fondul conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice/substanţelor interzise, şi comportamentului agresiv”, se precizează în comunicatul emis de IGPR

Câți șoferi băuți sau drogați au fost depistați

Aparatele de testare au fost folosite intens pe parcursul celor 4 ore de controale pe șosele. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit 39 de șoferi care se urcaseră la volan după ce au consumat băuturi alcoolice.

De asemenea, în alte 4 cazuri, testele au ieșit pozitive pentru consum de substanțe psihoactive, toți acești conducători auto fiind scoși imediat din trafic.

Bulgaria dă lovitura și câștigă în premieră Eurovision 2026! Pe ce loc s-a clasat Alexandra Căpitănescu
