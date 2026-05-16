Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu

Un bărbat din orașul Rovinari, dat dispărut de familie pe 6 mai, a fost găsit mort sâmbătă, 16 mai, în râul Jiu. Polițiștii fac cercetări.

Polițiștii din Târgu-Jiu au fost sesizați, sâmbătă dimineață, că pe râul Jiu, în zona localității Drăguțești, plutește trupul unei persoane.

„La fața locului s-au deplasat polițiști, împreună cu echipaje specializate, fiind identificat cadavrul unui bărbat, în vârstă de 59 de ani, din Rovinari. Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că bărbatul fusese dat dispărut de către familie la data de 11 mai a.c., acesta plecând voluntar de la domiciliu la data de 6 mai”, a transmis

Potrivit datelor publicate pe 11 mai de Poliția Română, bărbatul plecase în mod voluntar de acasă.

Cadavrul a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. Polițiștii continuă cercetările.