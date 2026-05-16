O femeie în vârstă de 50 de ani din Aiudul de Sus, județul Alba, a rămas fără aproape 55.000 de lei după ce a dat curs unor cereri telefonice de la persoane necunoscute, care au pretins că vor să o ajute să prevină solicitarea unui credit bancar în numele ei. Acum, polițiștii încearcă să recupereze suma de bani.

Cum a fost păcălită femeia de escroci

„În perioada 12- 13 mai 2026, o femeie, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, a fost contactată de către persoane necunoscute și, sub pretextul că o vor ajuta să prevină solicitarea unui credit bancar în numele ei, au determinat-o, prin intermediul unui terminal de tranzacționare a criptomonedelor, să transfere suma de 24.404 lei, către adrese de portofele electronice.

Ulterior, răufăcătorii au determinat-o, pe femeie, să acceseze un credit bancar în valoare de 30.300 de lei, sumă pe care femeia a trimis-o, în același mod, către adrese de portofele electronice”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

În acest context, polițiștii îi îndeamnă din nou pe oameni să nu dea curs solicitărilor pe care le primesc la telefon de la persoane necunoscute și dacă, totuși, cad , să sune imediat la poliție și la bancă.