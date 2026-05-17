Vremea, 17 mai este mai bună decât cea din în ziua precedentă, însă temperaturile scad în cea mai mare parte a țării.

Vremea, 17 mai în țară

Cerul va avea pe parcursul întregii zile în zona de vest, iar norii se vor extinde și în sud și centru, aducând ploi pe arii destul de mari.

Vor fi și averse însoțite izolat de descărcări electrice, iar în centrul și sud-estul Munteniei, precum și în sudul Dobrogei, cantitățile de apă vor ajunge la 20-40 l/mp.

Vântul va avea intensificări ușoare la începutul intervalului în sud, sud-vest, centru și la munte, cu viteze de 40-45 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 de grade, minimele vor coborî până la 2-13 grade, iar noaptea va apărea izolat ceața.

Ce temperaturi se vor înregistra în Capitală

Potrivit , în București meteorologii anunță o răcire accentuată și un cer închis pe tot parcursul intervalului.

Va ploua temporar în timpul zilei, iar cantitățile de apă acumulate vor fi în jurul a 20 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, fără rafale puternice.

Regimul termic va fi unul scăzut pentru această perioadă a anului, astfel că temperatura maximă nu va depăși 15-17 grade, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la 9-10 grade.