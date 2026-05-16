B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia

O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia

Traian Avarvarei
16 mai 2026, 23:59
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

O femeie a murit și alte trei au fost rănite într-un grav accident rutier produs sâmbătă, pe DN 67C, pe raza localității Polovragi, din județul Gorj. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.

Cum s-a produs accidentul mortal

„Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri a reieșit faptul că o femeie de 37 de ani, din comuna Alimpești, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67C, din direcția Alimpești către Polovragi, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un parapet din beton aflat pe partea dreaptă a sensului de mers.

Polițiștii au stabilit că în zona producerii accidentului se efectuau lucrări la partea carosabilă, circulația fiind restricționată pe o singură bandă de mers și dirijată prin semaforizare”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Șoferița nu consumase alcool.

O femeie de 35 de ani din Târgu Jiu, pasageră în mașină, a murit.

De asemenea, trei pasagere au fost transportate la spital. Este vorba despre o femeie de 65 de ani, din comuna Brănești, una de 58 de ani, din comuna Alimpești, și o adolescentă de 16 ani, din municipiul Târgu Jiu.

Tags:
Citește și...
Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte / UPDATE: Proiectilul a fost detonat controlat
Eveniment
Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte / UPDATE: Proiectilul a fost detonat controlat
Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
Eveniment
Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
Cine e șoferița care a intrat cu mașina într-o bancă din Galați. E soție de politician (FOTO)
Eveniment
Cine e șoferița care a intrat cu mașina într-o bancă din Galați. E soție de politician (FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 17 – 23 mai: Racilor li se poate îndeplini orice dorință în plan financiar, cu o singură condiție (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 17 – 23 mai: Racilor li se poate îndeplini orice dorință în plan financiar, cu o singură condiție (VIDEO)
O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
Eveniment
O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
Eveniment
Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află
Eveniment
Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află
Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului
Eveniment
Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului
Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
Eveniment
Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
Eveniment
Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
Ultima oră
23:43 - Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte / UPDATE: Proiectilul a fost detonat controlat
23:33 - Din 1 iulie se scumpește rovinieta. Noile tarife
23:11 - Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
22:40 - Sebastian Stan se pregătește să devină tată pentru prima dată: „Am 43 de ani și simt că abia acum încep să învăț”
22:14 - Cine e șoferița care a intrat cu mașina într-o bancă din Galați. E soție de politician (FOTO)
21:44 - Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)
21:08 - Stelian Tănase: Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură. PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost / PSD a generat crize, el însuși fiind într-o criză (VIDEO)
20:36 - Stelian Tănase: „Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face un președinte foarte slab și va genera această criză de multe ori”. Despre ce este vorba (VIDEO)
20:12 - Fuego e și colecționar de artă. A plătit 24.000 de euro pentru un tablou cu Regina Maria: „Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta”
19:24 - Tudor Chirilă, despre reprezentanta României la Eurovision: „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta, Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe” (VIDEO)