O femeie a murit și alte trei au fost rănite într-un grav accident rutier produs sâmbătă, pe DN 67C, pe raza localității Polovragi, din județul Gorj. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.

Cum s-a produs accidentul mortal

„Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri a reieșit faptul că o femeie de 37 de ani, din comuna Alimpești, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67C, din direcția Alimpești către Polovragi, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un parapet din beton aflat pe partea dreaptă a sensului de mers.

Polițiștii au stabilit că în zona producerii accidentului se efectuau lucrări la partea carosabilă, circulația fiind restricționată pe o singură bandă de mers și dirijată prin semaforizare”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Șoferița nu consumase alcool.

O femeie de 35 de ani din Târgu Jiu, pasageră în mașină, a murit.

De asemenea, trei pasagere au fost transportate la spital. Este vorba despre o femeie de 65 de ani, din comuna Brănești, una de 58 de ani, din comuna Alimpești, și o adolescentă de 16 ani, din municipiul Târgu Jiu.