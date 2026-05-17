OMS a anunțat duminică alertă sanitară la nivel mondial din cauza epidemiei de Ebola din Africa. Decizia vine după ce virusul a început să se răspândească rapid în Republica Democratică Congo și în Uganda.

Ce înseamnă acest nivel de alertă după ce OMS a anunțat pericolul

a explicat pe rețeaua X că situația este gravă, dar nu vorbim încă despre o pandemie.

Este vorba despre al doilea cel mai înalt nivel de avertizare medicală din lume. Sistemul de alerte a fost modificat recent, în vara anului 2024. Atunci s-a stabilit ca pragul maxim să fie folosit doar în caz de pandemie globală, scrie publicația franceză

Care sunt pericolele în zonele cu risc crescut

Congo se confruntă cu o formă foarte periculoasă a virusului, numită Bundibugyo. Marea problemă este că medicii nu au un vaccin pentru această variantă specifică.

Până acum, testele de laborator au confirmat opt cazuri clare. Totuși, numărul total al îmbolnăvirilor suspecte a trecut deja de 240, iar 80 de oameni au murit în provincia Ituri.

Un caz a apărut și în capitala Kinshasa, iar un alt deces a fost raportat în Uganda, la un bărbat care se întorsese din zona afectată.

De ce este atât de dificilă numărarea exactă a victimelor din focar

Centrul pentru Controlul Bolilor din Africa a numărat deja 88 de morți probabili. Medicii se lovesc însă de o barieră geografică, deoarece focarul este izolat într-o regiune foarte greu accesibilă. Din acest motiv, specialiștii nu pot face teste în laborator pentru toată lumea și pun diagnosticele doar pe baza simptomelor.

Congo a mai avut o epidemie mică la finalul anului 2025, când au murit 34 de persoane. În trecut, între 2018 și 2020, o altă epidemie a ucis 2.300 de oameni. În total, această febră hemoragică a făcut peste 15.000 de victime în ultimii 50 de ani.