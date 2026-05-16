Din 1 iulie se scumpește rovinieta. Noile tarife

Traian Avarvarei
16 mai 2026, 23:33
Foto simbol: Pixabay

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin ce prevede nivelul rovinietei care se va aplica începând cu 1 iulie. Acum, șoferii plătesc în jur de 253 de lei pe an, dar din 1 iulie taxa va fi stabilită în funcție de norma de poluare a mașinii și de distanța parcursă.

Cât va ajunge să coste rovinieta

Potrivit documentului, rovinieta se stabilește în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante (EURO) și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Ea se aplică și pentru români, și pentru străini.

Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și al autoturismelor, pentru vehiculele electrice și cele EURO VI, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 lei pentru un an.

În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile și 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile și 330 lei pentru un an.

În ceea ce privește vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone acestea vor fi cuprinse între 52 și 67 lei pe o zi, 69 și 90 lei pentru 10 zile, 110 și 143 lei pentru 30 de zile, 173 și 225 lei pentru 60 de zile și 579-753 lei pentru 12 luni, se mai arată în anexa din proiect, citată de Agerpres.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun și maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele vor fi începe de la 173-225 lei pentru o zi până la 1.931-2.510 lei pentru un an, iar pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306-397 lei pentru o zi la 3.400-4.420 lei pentru un an.

