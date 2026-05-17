Incendiu puternic în Sectorul 5 din Capitală. Localnicii au fost anunțați prin Ro-Alert

Flavia Codreanu
17 mai 2026, 08:14
Foto ilustrativ: Profimedia
Cuprins
  1. Un incendiu puternic a izbucnit pe strada Pereni. Ce s-a întâmplat?
  2. Care a fost bilanțul final al pagubelor

Un incendiu puternic a izbucnit duminică noaptea la mai multe imobile din Sectorul 5 al Capitalei. Din cauza riscului major și a degajărilor de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.

Un incendiu puternic a izbucnit pe strada Pereni. Ce s-a întâmplat?

La sosirea primelor echipaje, focul se extindea pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a modului în care erau lipite casele, flăcările s-au extins extrem de rapid.

Incendiul a ajuns să cuprindă un întreg cvartal de locuințe alipite. Suprafața totală afectată a fost de aproximativ 800 de metri pătrați.

Reprezentanții ISU au oferit detalii despre situația găsită în teren la începutul misiunii.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe imobile alipite, pe strada Pereni, sectorul 5, Bucureşti. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul mai multor imobile alipite, pe o suprafaţă de aproximativ 150 mp”, au anunţat iniţial reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov.

Care a fost bilanțul final al pagubelor

Din fericire, în urma verificărilor efectuate de echipele de căutare-salvare, nu au fost identificate victime. Pentru gestionarea acestei situații de urgență, ISU a mobilizat la fața locului mai multe echipaje de intervenție.

Autoritățile au raportat resursele folosite pentru lichidarea totală a focului:

14 autospeciale de stingere cu apă şi spumă,

6 autospeciale de stingere (cisterne),

O autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime,

Autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD

