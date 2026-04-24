Acasa » Eveniment » Pe litoral ar putea apărea zone separate pentru fumători și nefumători. Măsura este doar o recomandare ANPC

Pe litoral ar putea apărea zone separate pentru fumători și nefumători. Măsura este doar o recomandare ANPC

24 apr. 2026, 21:23
Pe litoral ar putea apărea zone separate pentru fumători și nefumători. Măsura este doar o recomandare ANPC
  1. Recomandare pentru mai mult confort pe plajă
  2. Părerile turiștilor sunt împărțite
  3. Ce spun specialiștii

Pe litoralul românesc, atmosfera de pe plaje s-ar putea schimba în acest sezon estival, odată cu posibilitatea introducerii unor zone clar delimitate pentru fumători și nefumători. În aceste spații, turiștii care aleg să se relaxeze la soare ar putea avea parte de un confort sporit, fără disconfortul provocat de fumul de țigară. Măsura este însă, deocamdată, doar o recomandare venită din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), nu o obligație legală.

Recomandare pentru mai mult confort pe plajă

ANPC le sugerează administratorilor de plaje să organizeze șezlongurile astfel încât persoanele deranjate de fumul de țigară să aibă opțiuni separate. Ideea vine pe fondul solicitărilor tot mai frecvente din partea turiștilor care își doresc spații de relaxare fără fum, scrie Click.

Totuși, implementarea acestor zone depinde exclusiv de fiecare operator de plajă, neexistând în acest moment o lege care să impună această separare.

Părerile turiștilor sunt împărțite

Reacțiile celor care își petrec vacanțele pe litoral sunt diferite. Mulți turiști consideră inițiativa binevenită și o văd ca pe o măsură de bun-simț și respect reciproc.

„Mi se pare normal să existe astfel de zone. Nu toată lumea vrea să inhaleze fum în timp ce stă la plajă”, spune o turistă din Cluj, care afirmă că de multe ori a fost nevoită să își schimbe locul din cauza fumătorilor din apropiere.

Alți părinți susțin ideea, în special pentru protecția copiilor. „Am copii mici și orice măsură care îi protejează e binevenită”, spune un părinte.

Există însă și turiști care nu sunt de acord cu separarea spațiilor. Un fumător consideră că măsura este exagerată într-un spațiu deschis: „Suntem afară, nu într-un loc închis. Cred că ține mai mult de bun-simț și de distanță, nu de reguli stricte”.

Ce spun specialiștii

Specialiștii în comportament social explică faptul că o astfel de tendință reflectă schimbările din societate și modul în care oamenii își doresc să își petreacă timpul liber.

„Este o tendință firească de organizare a spațiului public în funcție de preferințele și sensibilitățile oamenilor”, explică un specialist în comportament social. Potrivit acestuia, tot mai mulți oameni pun accent pe confortul personal și pe evitarea factorilor care pot crea disconfort.

Separarea zonelor nu este văzută ca o formă de divizare între categorii de turiști, ci ca o adaptare la nevoile diferite ale acestora, fără a limita drepturile nimănui.

