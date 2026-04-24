George Simion, liderul AUR, continuă cu insultele la adresa președintelui Nicușor Dan. Vineri, într-un live pe Facebook, a spus despre acesta că a fost „pus la Palatul Cotroceni ca să îşi bată joc de democraţia din România”, că pare „damblagiu” și că „e o problemă serioasă cu el”.

Amintim că Simion s-a ales deja cu sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce pe Nicușor Dan. Întrebat despre ieșirea liderului AUR la adresa sa, președintele că „declarația (…) e sub orice nivel de dialog”, că susținătorii AUR sigur se rușinează că au votat așa ceva și că „recurgi la injurii și fel de fel de metafore din astea îndoielnice când nu ai argumente”.

Simion l-a făcut „damblagiu” pe Nicușor Dan

„Dezbină românii acest Biden de România, care se arată deranjat că l-am numit paraplegic. Domnul care se uită şi gesticulează în fel şi chip… nu ştiu… la mine la ţară i se zice damblagiu. S-au mai făcut afirmaţii şi e evident că Nicuşor Dan are diferite probleme şi nu e capabil să ne reprezinte, ne face de ruşine.

Au întrebat foarte mulţi oficiali: ”care e problema cu preşedintele vostru?”. Nu e preşedinele nostru, uite că nici nu ne recunoaşte, nici nu recunoaşte democraţia.

Nu ştiu dacă e sănătos la cap sau nu. Toate ipostazele în care a fost surprins, toate învârtirile, … ne arată nouă, fără să fim medici, că e o problemă serioasă cu el”, a susținut George Simion, într-un live pe Facebook.

Simion pretinde că a folosit o metaforă când l-a numit pe Nicușor Dan „paraplegic”

Liderul AUR a pretins apoi că el n-a insultat pe nimeni când a folosit cuvântul „paraplegic” în sens de batjocură: „Şi paraplegia, dacă ni se permite să facem metafore, dacă nu, putem să spunem că e amorţirea, dacă nu, putem să spunem parazilia acestui individ de la Cotroceni costă România. (…) Am spus care este opinia mea. Aţi jignit persoanele paraplegice. Nu! Ei au jignit persoanele paraplegice, ei au jignit persoanele cu dizabilităţi când le-au tăiat banii, nu eu. Ei sunt de vină, nu eu!”.

Simion: Nicușor Dan nu e în stare nici măcar să-i ia gâtul lui Bolojan

Noua reacție a lui George Simion vine și după ce președintele Nicușor Dan că nu va accepta un premier al AUR sau susținut de AUR.

„Nu el e preşedintele României, dar îşi permite să abuzeze de nişte atribuţii pe care preşedintele României, constituţional, nu le are. (…) Acest PSDan, Nicuşor Dan, tocmai a anunţat că el nu va pune niciodată nu doar premier nominalizat de AUR, nu doar premier nominalizat de o coaliţie din care să facă parte AUR, nu va lăsa niciodată un guvern, chiar şi minoritar, susţinut de AUR. Nu că ar fi vorba de aşa ceva şi ne cunoaşteţi că nu facem blat cu acest sistem.

Nicuşor Dan şi-a bătut joc de orice prerogativă care ar trebui să vină în dreptul unui preşedinte de ţară. Nu e în stare nici măcar acest lucru să-l facă, să-i ia gâtul lui Bolojan, d-apoi să ne reprezinte pe plan extern”, a mai acuzat George Simion, în live-ul de pe Facebook.