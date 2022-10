Amenințată și jignită pentru un loc de parcare plătit de ea

referitor la parcările cu plată a pornit o întreagă controversă. Astfel, o locatară a Sectorului 2 a mărturisit pe o rețea de socializare că deşi a plătit aproape 4.000 lei pentru a rezerva un loc de parcare, nu îl poate folosi. Ba mai mult, aceasta mărturisește că a fost aproape de a fi linșată pe stradă.

Amenințată și jignită într-o ceartă pentru locul de parcare plătit

Femeia din Sectorul 2 povestește că deși a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 3.840 de lei, pentru a-și rezerva locul de parcare pe un an de zile, pentru a scăpa de un stres, lucrurile stau diferit. ” în mai puțin de o săptămână de când a intrat în vigoare contractul și chiar tocmai am primit și primele jigniri și amenințări, plus am fost la un pas de a fi linșată duminică, în plină zi, în plină stradă centrală de un posesor Audi (am sunat la poliție, m-au îndrumat cu ce e de făcut…)”, a povestit femeia. Șoferița se pare că a venit de la cumpărături iar un alt șofer parcase pe locul ei. Șoferul a devenit recalcitrant când femeia i-a cerut să mute mașina, începând să o amenințe și să o jignească fiind agresivi și cei cu care era în “gașcă”.

Proprietara locului de parcare reproșează și că a aștepat mult timp pentru marcarea locului de parcare, după care a sesizat că stâlpul de parcare care este montat necorespunzător și “dansează” la fiecare pală mai puternică de vânt și riscă să cadă pe mașini și oameni, însă autoritățile nu ar fi avut nicio reacție.

Neînțelegere creeată tot din cauza autorităților

„Pentru că nu e marcată cu marcaj albastru, așa cum ar trebui, pe strada mea cu sens unic, pe partea stângă se parchează de-a curmezișul, nu de-a lungul bordurii, conform indicatorului de circulație, așa că sunt în imposibilitatea de a folosi locul de parcare plătit sau de a mai ieși din parcare, (dacă reușesc să parchez), având în vedere că sunt blocată față și spate de mașini parcate în diagonală…”, a mărturisit indignată femeia pe Facebook. Femeia consideră că ar trebui să fie realizat marcajul cu albastru așa cum este normal dar și montarea unor indicatoarele cu ”parcare cu plata, se ridică mașina!” este absolut necesară.